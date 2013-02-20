В КГГА ожидают $4 млрд иностранных инвестиций до конца года.
В текущем году ожидается поступление в экономику Киева более 4 миллиардов долларов иностранных инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«В 2016 году объем внесенных прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) в экономику города составил более $3,6 млрд, что на 13,3% больше объема иностранных инвестиций, внесенных в 2015 году ($3,2 млрд)», — сказал первый заместитель главы КГГА Виталий Кличко.
По его словам, больше всего иностранный капитал инвестировали в страховой и финансовый секторы, в торговые предприятия, а также недвижимость.
Как сообщил Плис, в 2017 году в экономику столицы может поступить более 4 млрд долларов иностранных инвестиций.
Источник: Минфин
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