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В КГГА ожидают $4 млрд иностранных инвестиций до конца года

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#1
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В КГГА ожидают $4 млрд иностранных инвестиций до конца года


В КГГА ожидают $4 млрд иностранных инвестиций до конца года.


В текущем году ожидается поступление в экономику Киева более 4 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«В 2016 году объем внесенных прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) в экономику города составил более $3,6 млрд, что на 13,3% больше объема иностранных инвестиций, внесенных в 2015 году ($3,2 млрд)», — сказал первый заместитель главы КГГА Виталий Кличко.

По его словам, больше всего иностранный капитал инвестировали в страховой и финансовый секторы, в торговые предприятия, а также недвижимость.

Как сообщил Плис, в 2017 году в экономику столицы может поступить более 4 млрд долларов иностранных инвестиций.

Источник: Минфин.
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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 13:33
#2
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Re: В КГГА ожидают $4 млрд иностранных инвестиций до конца года
Цитата:
Не каждый сможет получить инвестиции, вернее, получить их смогут не только лишь все, мало кто сможет их получить.
Доходы бюджета Украины меньше, чем доходы бюджета Москвы, я не вижу смысла Киеву бороться за подобные копейки. Проще как-то переломить ситуацию с режимом нацистов, воров и идиотов (идиоты последние, но наиболее многочисленные).
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Sprout на форуме  
Старый Сегодня, 13:36
#3
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Регистрация: 20.02.2013
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Автор темы Re: В КГГА ожидают $4 млрд иностранных инвестиций до конца года
Цитата:
Сообщение от Sprout Посмотреть сообщение
Доходы бюджета Украины меньше, чем доходы бюджета Москвы
не уверен)). наверное такого быть не может)
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