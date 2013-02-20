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Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь кредитов на сумму 3,5 миллиарда

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Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь кредитов на сумму 3,5 миллиарда


Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь кредитов на сумму 3,5 миллиарда.



Кабинет министров Украины согласовал привлечение НАК “Нафтогаз Украины” внутренних краткосрочных кредитов в “Укргазбанка” на общую сумму 3,5 млрд гривен на закупку газа и покрытия кассовых разрывов компании.

Об этом говорится в постановлении правительства №377-р, опубликованном в газете “Урядовый курьер”.

Согласно постановлению, один кредит будет предоставлен в форме мультивалютной возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования в эквиваленте 2 млрд гривен, второй – в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 1,5 млрд гривен.

Как сообщается, кредиты будут привлечены для покрытия временных кассовых разрывов компании, обеспечение стабильного функционирования газотранспортной системы Украины и удовлетворения потребностей украинских потребителей энергоресурсов в отопительном сезоне 2017/2018 годов.

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