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Скальпинг без индикаторов

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#1
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Инвестирую в: Форекс
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Скальпинг без индикаторов
Скальпинг без индикаторов

Сделки на кратчайших промежутках времени — здесь не всегда уместны торговые системы с огромным количеством индикаторов. Решения должны приниматься быстрее чем за минуту, ведь скальперы охотятся за прибылью всего в несколько пунктов. Разбираемся в том, как торговать на повторяемых «типовых движениях» и на потоковых данных по выставленным и отложенным ордерам.

Многие скальперы торгуют без индикаторов
Решения по сделкам, которых очень много внутри дня, должны приниматься еще и быстро. Также весьма слабо отрабатываются попытки использовать плохо отлаженную автоматику, где многие классические индикаторы запаздывают и нуждаются в постоянной донастройке при торговле на малых таймфреймах: M1, M5, M15, M30
  • Скальпер стремится распознавать общие рыночные движения и паттерны на таймфреймах M1-M30;
  • полезно анализировать позиции крупных игроков, например потоковые данные с крупнейшей в мире валютной секции на Чикагской товарней биржи (CME);
  • без автоматики, как правило, внутри дня торгуют не более чем на трех наиболее привычных инструментах, наиболее ликвидных, то есть — валютой.

Психология здесь также уместна: уровни поддержки-сопротивления, магия «круглых чисел». Например, если котировка с нулями в конце не пробивается сразу, то чаще всего следует откат. Другие наблюдения на этот счет — в бестселлере «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера.

Коррекционный скальпинг на уровнях поддержки/сопротивления: стратегия

Пересекая 0, определяем цену закрытия. Выставляем ордера на вход или стопы с учетом коррекции, которую оцениваем по свечам, хвосты которых пересекли уровни поддержки-сопротивления. Если хвост ниже уровня закрытия пересек нули — поддержка и восходящий тренд, а если выше — то сопротивление и нисходящий тренд.



Хвост (тень) пятиминутной свечи должна пересечь «0» уровни:
  • поддержки (цена закрытия ниже — для бычьей, выше — для медвежьей);
  • сопротивления (цена закрытия выше — для бычьей, ниже — для медвежьей).

Размер прибыли очень плотно зависит от активности участников торговли внутри дня. Активность обычно наблюдается во время открытия крупнейших бирж и замедляется спустя 2-3 часа. После 21:00 и в часы до 10:00 по МСК скальперы не торгуют.

Скальпинг по методам VSA

Volume Spread Analysis (VSA) — анализ ценовых движений на основе объемов. Направленность тренда зависит от объема покупок и продаж инструмента, и если объемы продаж выше, то движение будет нисходящим до тех пор, пока участники рынка не перекроют их покупками, что развернет тренд вверх.



Сегодня торговые объемы учитываются при анализе — как и цены открытия, закрытия, а также максимум и минимум по свече. Обычно объемы окрашиваются в цвет свечи, но на этот момент не стоит обращать внимания, поскольку это ничего не говорит о том, как вели себя покупатели и продавцы внутри свечи. Объемы по сделкам форекс рассчитываются по количеству сделок — без учета затраченных на каждую из этих сделок средств. Реальные данные по объемам потоковых сделок можно узнать на сайте Чикагской биржи (CME).

Разница между объемами покупателей (ask) и продавцов (bid) называется дельтой, и положительная разница говорит о том, что на рынке преобладают покупки, а отрицательная сообщает о том, что продаж в валютной паре больше.

Стратегия на основе метода VSA

Многие программы, такие как Volfix или ATAS позволяют оценить потоковые объемы Ask и Bid по валютной паре, то есть — внутри каждой свечи. Как правило, подобные приложения платные, но предлагают и пробный доступ для ознакомления.



Допустим, на рынке ясно просматривается тренд — восходящий или нисходящий. Цены растут и дельта показывает, что продавцы или покупатели доминируют на рынке. И здесь скальперу необходимо совершить сделку против тренда, ориентируясь на поступающие контртрендовые объемы, чтобы заработать на коррекции.

Объемы продаж и покупок требуют бдительного изучения с последующим выявлением типовых из них, чтобы не запутаться в «аномальных» объемах, которые различны для каждой валютной пары. Поэтому стратегия нуждается в долгосрочной отработке прежде, чем начнет приносить свои плоды.

Торговля по стакану ордеров

В стакане цен отражается биржевая информация об общем количестве контрактов и ценах — на основе отложенных ордеров.



Некоторые скальперы предпочитают торговать исключительно по стакану и не используют ценовые графики. Уровни с большим количеством ордеров могут рассматриваться как уровни поддержки-сопротивления, и основная стратегия скальпера здесь состоит в том, чтобы размещать отложенные ордера на один тик впереди «сильных» уровней.

Не следует спешить с размещением ордеров прежде, чем цена ударит в уровень. До тех пор ордера могут быть переставлены или «разобраны» ордерами — выставленными с другой стороны. Сделку следует удерживать до тех пор, пока не сработает тейк-профит и самостоятельно закрывать, когда объем «разбирается» или перемещается.

Выводы:
  • необходим опыт (чтобы «на глаз» распознавать свечные паттерны) и дополнительное программное обеспечение (чтобы анализировать объемы покупок и продаж внутри свечи);
  • торгуем не более чем на трех основных инструментах;
  • зарабатываем на коррекциях, связанных с непробитыми уровнями поддержки-сопротивления;
  • не забываем отслеживать активность внутри дня и эксплуатировать крупнообъемные периоды торговых сессий.

Источник статьи блог LiteForex
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