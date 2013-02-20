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ДТЭК увеличит инвестиции в угольные предприятия до 4,2 млрд грн

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ДТЭК увеличит инвестиции в угольные предприятия до 4,2 млрд грн

ДТЭК увеличит инвестиции в угольные предприятия до 4,2 млрд грн.


Компания ДТЭК Энерго намерена нарастить добычу газовой марки угля в Украине, поэтому приняла решение увеличить инвестиции в свои угледобывающие предприятия “ДТЭК Павлоградуголь” и “ДТЭК Добропольеуголь” в 2017 году на 40% по сравнению с 2016 годом – до 4,2 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. гендиректора компании Дмитрий Сахарук.

“В 2017 году ДТЭК продолжит увеличивать инвестиции в рост добычи украинского угля газовой марки. Мы планируем направить в свои угольные активы порядка 4,2 млрд грн, что на 40% больше, чем годом ранее”, – сказал Сахарук.

Он уточнил, что компания инвестирует в добычу угля марки Г на “ДТЭК Павлоградуголь” 3,2 млрд грн (на 28% больше в сравнении с 2016 годом) и “ДТЭК Добропольеуголь” 1 млрд грн (рост в 2 раза).

По словам гендиректора предприятия, рост добычи позволит обеспечить теплоэлектростанции топливом, поскольку ТЭС на марке Г будут работать с повышенной нагрузкой из-за экономии топлива для антрацитовых ТЭС, которое приходится импортировать.

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