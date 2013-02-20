Французский блокчейн-стартап Stratumn привлек €7 млн инвестиций.
Базирующийся в Париже блокчейн-стартап Stratumn завершил инвестиционный раунд серии А, в ходе которого ему удалось привлечь €7 млн.Об этом сообщается на сайте проекта.
В финансировании Stratumn приняли участие CNP Ventures (подразделение французского гиганта страховой индустрии CNP Assurances), Nasdaq и Digital Currency Group. Также в инвестиционном раунде участвовала фирма Otium Venture, которая годом ранее уже инвестировала в проект €600.
По словам представителей стартапа, привлеченные средства будут направлены на создание блокчейн-решений для корпоративного сектора и освоение американского рынка.
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“Мы очень рады успешному завершению раунда серии А, который представляет собой важную веху для Stratumn. Наши новые инвесторы предоставят Stratumn возможность продолжить начатое и более эффективно удовлетворять возрастающие потребности рынка”
— сказал CEO Stratumn Ришар Каэтано.
Для крупной французской страховой компании CNP Assurances, обслуживающей также рынки стран ЕС и Латинской Америки, это первая инвестиция в блокчейн-проект.
Ранее ForkLog сообщал, что французский банк Crédit Agricole планирует задействовать блокчейн для пост-трейдингового обслуживания малого бизнеса.
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