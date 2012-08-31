Как Etheroll и другие dApp могут убить Эфириум

Эфириум способен обрабатывать около 15 транзакций в секунду, остальные транзакции будут отклоняться.



Вы можете сказать: «Что ж, это больше, чем у Биткойна с его 7 транзакциями в секунду». Но вот в чём дело: транзакции Эфириума – это не только платежи. Основатели преподносят свой проект как универсальный мировой компьютер, способный справиться с любыми задачами – от децентрализованного аналога Uber до P2P-облачного хранилища и многого другого. Если верить ожиданиям их сообщества, то никакого предела возможностям этой великолепной системы просто не существует. Но давайте посмотрим, что происходит в Эфириуме сегодня.





Сеть приближается к уровню около 200 000 «транзакций» в сутки. Биткойн преодолел эту отметку около года назад. Обратите внимание на экспоненциальный рост, который наблюдается в последние несколько недель. Каков источник этого роста? Безусловно, один из факторов – это цена ETH, но, по мере того, как разработчики создают такие сайты, как Etheroll, количество транзакций увеличивается весьма значительными темпами. 12-секундный блок может вместить только 180 транзакций. Это означает, что 200 активных игроков могут исчерпать весь майнинговый ресурс Эфириума. И это только одно распределённое приложение (dApp). Что, если такие dApp, как Gnosis, Augur и другие, станут популярными?? Биткойн может позволить себе роскошь быть системой, предназначенной исключительно для выполнения транзакций. У него ещё есть некоторый запас времени, прежде чем он исчерпает лимит в 7 транзакций в секунду. Эфириум, помимо обычных транзакций, позволяет осуществлять и другие взаимодействия. Майнеры должны выполнять вычисления виртуальной машины Эфириума (Ethereum Virtual Machine, EVM), но объём пока что ограничен 15 транзакциями в секунду. Виталик Бутерин успешно продаёт свой проект половине планеты, утверждая, что «шардинг» станет магическим средством, которое решит все проблемы с масштабируемостью:



Основатель Эфириума Виталик Бутерин утверждает, что нашёл окончательное решение проблемы масштабируемости, от которой страдают криптовалютные сети. Это станет возможным благодаря сетям Lightning и фрагментированию, или «шардингу».



Так как же это окончательное решение показало себя к данному моменту? Для того, чтобы узнать о текущем положении дел, давайте обратимся к блогу Эфириума:



Metropolis – это следующий крупный плановый хард-форк Эфириума. Хоть Metropolis и не столь амбициозен, как Serenity, и не будет включать переход на Proof-of-Stake, шардинг и другие столь же кардинальные изменения в работе Эфириума, ожидается, что он будет включать в себя ряд небольших улучшений протокола…



Очевидно, лимит в 15 транзакций в секунду в ближайшем будущем увеличен не будет. Это около 1,3 млн транзакций в сутки, и мы приближаемся к этому количеству с экспоненциальной скоростью по мере того, как хайп вокруг Эфириума нарастает, а появляющиеся dApp делают то, что и должны: взаимодействуют с блокчейном Эфириума. Если Etheroll достигнет хотя бы десятой части популярности Just-Dice (их статистику вы можете посмотреть здесь), весь майнинговый ресурс Эфириума будет исчерпан.





Некоторые блоки уже показывают 99 транзакций, поскольку их майнинг занимает достаточно много времени. Представьте себе 2 или 3 популярных dApp, которые одновременно взаимодействуют с блокчейном. Они исчерпают всю майнинговую мощность сети, тут же поставив крест на идеях разработчиков многочисленных dApp.



Представителям Эфириума следовало бы перестать нагнетать ажиотаж вокруг собственного проекта и как можно скорее представить рабочее решение проблемы масштабируемости, если оно есть. Им также нужно перестать вводить сообщество в заблуждение подобными высказываниями:



После выполнения первоначального базового шардинга (в результате которого будет образован Эфириум 2.0) будет разработан Эфириум 3.0 – блокчейн-система, обладающая способностью к бесконечному шардингу.



Пока что мы остаёмся скованными лимитом в 15 транзакций в секунду и в ближайшие несколько месяцев или год никакого решения этой проблемы не предвидится. Высока вероятность того, что Эфириум убьёт себя собственными руками прежде чем будут готовы необходимые решения проблемы масштабируемости. Майнеры будут исключать из блоков большое количество взаимодействий с dApp, потому что комната рассчитана на определённое количество «людей», и больше в неё не вместить. Эфириум – не мировой компьютер, это небольшая виртуальная машина имеющая явные проблемы с масштабируемостью.



Не верьте шумихе.



Источник Эфириум способен обрабатывать около 15 транзакций в секунду, остальные транзакции будут отклоняться.Вы можете сказать: «Что ж, это больше, чем у Биткойна с его 7 транзакциями в секунду». Но вот в чём дело: транзакции Эфириума – это не только платежи. Основатели преподносят свой проект как универсальный мировой компьютер, способный справиться с любыми задачами – от децентрализованного аналога Uber до P2P-облачного хранилища и многого другого. Если верить ожиданиям их сообщества, то никакого предела возможностям этой великолепной системы просто не существует. Но давайте посмотрим, что происходит в Эфириуме сегодня.Сеть приближается к уровню около 200 000 «транзакций» в сутки. Биткойн преодолел эту отметку около года назад. Обратите внимание на экспоненциальный рост, который наблюдается в последние несколько недель. Каков источник этого роста? Безусловно, один из факторов – это цена ETH, но, по мере того, как разработчики создают такие сайты, как Etheroll, количество транзакций увеличивается весьма значительными темпами. 12-секундный блок может вместить только 180 транзакций. Это означает, что 200 активных игроков могут исчерпать весь майнинговый ресурс Эфириума. И это только одно распределённое приложение (dApp). Что, если такие dApp, как Gnosis, Augur и другие, станут популярными?? Биткойн может позволить себе роскошь быть системой, предназначенной исключительно для выполнения транзакций. У него ещё есть некоторый запас времени, прежде чем он исчерпает лимит в 7 транзакций в секунду. Эфириум, помимо обычных транзакций, позволяет осуществлять и другие взаимодействия. Майнеры должны выполнять вычисления виртуальной машины Эфириума (Ethereum Virtual Machine, EVM), но объём пока что ограничен 15 транзакциями в секунду. Виталик Бутерин успешно продаёт свой проект половине планеты, утверждая, что «шардинг» станет магическим средством, которое решит все проблемы с масштабируемостью:Основатель Эфириума Виталик Бутерин утверждает, что нашёл окончательное решение проблемы масштабируемости, от которой страдают криптовалютные сети. Это станет возможным благодаря сетям Lightning и фрагментированию, или «шардингу».Так как же это окончательное решение показало себя к данному моменту? Для того, чтобы узнать о текущем положении дел, давайте обратимся к блогу Эфириума:Metropolis – это следующий крупный плановый хард-форк Эфириума. Хоть Metropolis и не столь амбициозен, как Serenity, и не будет включать переход на Proof-of-Stake, шардинг и другие столь же кардинальные изменения в работе Эфириума, ожидается, что он будет включать в себя ряд небольших улучшений протокола…Очевидно, лимит в 15 транзакций в секунду в ближайшем будущем увеличен не будет. Это около 1,3 млн транзакций в сутки, и мы приближаемся к этому количеству с экспоненциальной скоростью по мере того, как хайп вокруг Эфириума нарастает, а появляющиеся dApp делают то, что и должны: взаимодействуют с блокчейном Эфириума. Если Etheroll достигнет хотя бы десятой части популярности Just-Dice (их статистику вы можете посмотреть здесь), весь майнинговый ресурс Эфириума будет исчерпан.Некоторые блоки уже показывают 99 транзакций, поскольку их майнинг занимает достаточно много времени. Представьте себе 2 или 3 популярных dApp, которые одновременно взаимодействуют с блокчейном. Они исчерпают всю майнинговую мощность сети, тут же поставив крест на идеях разработчиков многочисленных dApp.Представителям Эфириума следовало бы перестать нагнетать ажиотаж вокруг собственного проекта и как можно скорее представить рабочее решение проблемы масштабируемости, если оно есть. Им также нужно перестать вводить сообщество в заблуждение подобными высказываниями:После выполнения первоначального базового шардинга (в результате которого будет образован Эфириум 2.0) будет разработан Эфириум 3.0 – блокчейн-система, обладающая способностью к бесконечному шардингу.Пока что мы остаёмся скованными лимитом в 15 транзакций в секунду и в ближайшие несколько месяцев или год никакого решения этой проблемы не предвидится. Высока вероятность того, что Эфириум убьёт себя собственными руками прежде чем будут готовы необходимые решения проблемы масштабируемости. Майнеры будут исключать из блоков большое количество взаимодействий с dApp, потому что комната рассчитана на определённое количество «людей», и больше в неё не вместить. Эфириум – не мировой компьютер, это небольшая виртуальная машина имеющая явные проблемы с масштабируемостью.Не верьте шумихе.

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