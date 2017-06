Remote-Control - rmt-control.com

Nadus Любитель

Цитата: Plan Aluminium:



The term of a deposit placement is 10 days. Charge of profit happens daily 11% of a deposit amount each 24 hours with an automatic withdrawal to the account of payment service provider with which the deposit is made. The general profit on a rate Aluminium constitutes 110% including a deposit amount.



Plan Cuprum:



The term of a deposit placement is 30 days. Charge of profit happens daily 5% of a deposit amount each 24 hours with an automatic withdrawal to the account of payment service provider with which the deposit is made. The general profit on a rate Cuprum constitutes 150% including a deposit amount.



Plan Argentum:



The term of a deposit placement is 60 days. Charge of profit happens daily 4% of a deposit amount each 24 hours with an automatic withdrawal to the account of payment service provider with which the deposit is made. The general profit on a rate Argentum constitutes 240% including a deposit amount. Дак средник же это. 30% по первому плану. У наиле прицел шо то сбился.

