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Художница собрала на Kickstarter более $200к

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Старый Сегодня, 11:27
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Художница собрала на Kickstarter более $200к

Художница J.A.W. Cooper и John Fleskes несколько часов назад закончили кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter для своих книжных наборов с принтами.
Кампания проходила месяц, с 9 мая по 9 июня, в рамках которой было собрано $213,849, инвесторами выступили 2,284 людей с разных стран мира, собранная сумма составляет около 1426% от требованной.


Средства направлены на реализацию проекта с трех книжных наборов: "Familiars" "Flora & Fauna" и "Viscera".




В три книжных набора входят лучшие рисунки и картины J.A.W. Cooper. На страницах представлены татуированные женщины, самодовольные животные, гротескные фигуры, чувственные картины и все остальное, что выходит из искривленного ума художницы и конечно, голые женщины присутствуют.

Каждая из этих книг размером 9 x 12 в дюймах по 64 страницы у "Familiars" и "Viscera", а у "Flora & Fauna" - 80. Вместе эти наборы содержат 208 страниц самых лучших принтов от J.A.W. Cooper.

Опираясь на темы оккультизма, "Familiars" показывает животных как аллегории для состояния человека - физическую проекцию того, что является тайным. Набор состоит с 70 рисунков.


"Flora & Fauna" проникают в атмосферные и реляционные качества между людьми, животными и природой. Название книги демонстрирует ее команду животного царства и страсть к рисованию из реальных предметов. Набор состоит с 90 рисунков.


Путешествие в насильственные, дымящиеся внутренности, делающие искусство - грубым, спонтанным и незапятнанным - "Viscera" исследует инстинкт и интуицию как искру художественного творения, чтобы радовать дикого ребенка в нашем ядре .Набор состоит с 70 рисунков.


В рамках кампании также были предоставлены эксклюзивные принты для коллекционеров.




Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 12:00.
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