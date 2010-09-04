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Myriad Mobile для приложений и технологических платформ привлекла $1.5 млн инвестиций

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Myriad Mobile для приложений и технологических платформ привлекла $1.5 млн инвестиций


Американская агротехническая компания Myriad Mobile из Фарго штат Северная Дакота Mobile для приложений и технологических платформ привлекла $1,5 млн. инвестиций в серии А.

Инвестиционный раунд возглавил Gen7, а также приняли участие фонд Falls Angel, HA Dahl Family, Thoreson Steffes Trust Company и MetaFarms.

Компания, которая привлекла в общей сложности $2,3 млн. инвестиций намерена использовать привлеченные средства для наращивания своей стратегии на рынке, для разработки продуктов и для расширения команды.




Компания была основана в 2011 году. Джейк Джораанстад является генеральным директором Myriad Mobile, которая разработала более 350 приложений и технологических платформ, включая приложения для ОС Android, Web API интеграции, виртуальной и дополненной реальности, а также для IoT и разных носимых устройств. Большинство из них связаны с сельским хозяйством и также разработки компании есть в других областях программного обеспечения, разработка различных платформ и консалтинга.




Компания, которая в настоящее время занимается агротехническими продуктами для зерновой отрасли, имеет команду из более чем 40 мобильных инженеров, дизайнеров, архитекторов и бизнес - консультантов. Myriad Mobile работал для таких национальных брендов, как American Express, Bank США и агротехнических гигантов - Cargill, Bobcat, John Deere и Monsanto.

Myriad Mobile сделал несколько проектов с организациями финансовых услуг, образовательными учреждениями и стартапами. Компания не ограничивается в этих отраслях. Компания также помогла медиа компаниям, провайдерам телекоммуникаций, государственных туристическим отделениям и производителям продуктов красоты.




Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 09:36.
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