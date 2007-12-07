RBC предлагает вариант заработать на биткоине и других криптовалютах, не покупая их

Аналитики RBC Capital сторонникам биткоина и других криптовалют
, которые последнее время демонстрируют умопомрачительный рост, рекомендуют, как вариант на этом заработать, обратить внимание на акции компаний, которые производят компьютерные процессоры и разного рода чипы
, используемые в процессе создания цифровых валют/
Ведь «майниг» - деятельность по созданию новых блоков ради возможности получить вознаграждение в форме эмитированных биткойнов и комиссионных сборов. «фабриках биткойнов» — специализированные безлюдные предприятия, на которых «трудятся» тысячи ASIC-процессоров.
Если предположить, что все «майнеры» используют наиболее энергоэффективные процессоры ASIC
, суммарный расход электроэнергии на майнинг оценивался в 2015 году в 1.46 тераватт-часов в год
, что эквивалентно годовому потреблению 135 тыс. американских домов.
Акции компаний AMD, Nvidia, Intel, Micron Technology
входят в число рекомендуемых бумаг не только аналитиками RBC Capital.
По материалам: forexpf.ru
- Что думаете по этому поводу?
- Или биткоин уже растет чисто на общем раздувании пузыря, и, наоборот, эти акции как раз пора продавать?