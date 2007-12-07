Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,862 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

RBC предлагает вариант заработать на биткоине и других криптовалютах, не покупая их

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:10
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,823
Благодарностей: 6,290
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
RBC предлагает вариант заработать на биткоине и других криптовалютах, не покупая их
Аналитики RBC Capital сторонникам биткоина и других криптовалют, которые последнее время демонстрируют умопомрачительный рост, рекомендуют, как вариант на этом заработать, обратить внимание на акции компаний, которые производят компьютерные процессоры и разного рода чипы, используемые в процессе создания цифровых валют/

Ведь «майниг» - деятельность по созданию новых блоков ради возможности получить вознаграждение в форме эмитированных биткойнов и комиссионных сборов. «фабриках биткойнов» — специализированные безлюдные предприятия, на которых «трудятся» тысячи ASIC-процессоров.

Если предположить, что все «майнеры» используют наиболее энергоэффективные процессоры ASIC, суммарный расход электроэнергии на майнинг оценивался в 2015 году в 1.46 тераватт-часов в год, что эквивалентно годовому потреблению 135 тыс. американских домов.

Акции компаний AMD, Nvidia, Intel, Micron Technology входят в число рекомендуемых бумаг не только аналитиками RBC Capital.

По материалам: forexpf.ru
  • Что думаете по этому поводу?
  • Или биткоин уже растет чисто на общем раздувании пузыря, и, наоборот, эти акции как раз пора продавать?
__________________
На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты


Компенсируем потери по спреду >>
Торгуй, копируя прибыль топовых трейдеров
Очередная жертва телефонных мошенников
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин предлагает разрешить платить налоги за других Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 12 10.10.2016 15:52
Сколько вам удалось заработать на криптовалютах? Smirnov Nikolay Криптовалюты: общий форум 266 08.07.2016 13:47
Насколько реально сейчас заработать на Биткоине? Financification Bitcoin 231 06.07.2016 18:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Solov
ExtraGoold - extrasgold.com
От Solov в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nagan75
TourFunds - tourfunds.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
Africa Bank Credit - abcredit.biz
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Питер Тодд и Андреас Антонопулос призывают бойкотировать BIP75
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Prosvetlenniy
Клиентами Apple уже раскуплены по предзаказу все iPhone 7 Plus!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет 0: 2748 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
412,862
Тем
473,336
Сообщений
11,720,829

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube