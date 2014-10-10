Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 03:55
#1
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,120
Благодарностей: 741
УГ: 0
КП: 0.000
Coreplus.biz
Я не админ данного проекта. Вкладывать не призываю! Тема создана для ознакомления!


Дата старта: 07.06.2017

Легенда (гугл-перевод):
Цитата:
Бизнес обмен основной+ - это многофункциональный, многопрофильный инвестиционный платформу, которая включает в себя набор эффективных мер и финансовых инструментов по заработку в глобальной сети Интернет.

Наш сервис позволяет вам не отвлекаться на изучение всех технических тонкостей исследования рынка инвестиций, и не требует установки дополнительного программного обеспечения.
Инвестиционные планы (представлены в формате акций):

Стартапы:
Цитата:
от 1 до 2 %, срок работы: пожизненно (можно продать на р2р бирже)
Драгоценности:
Цитата:
от 2 до 4 %, срок работы: 30-60 дней (депозит вкл.)
Полезные ископаемые:
Цитата:
- от 1% в день, срок работы: 7-30дней (с возвратом депозита депозита)
Выглядит это примерно так:



Судя по всему будет добавлена биржа:



Принимает: PerfectMoney, Payeer, Advcash, BitCoin

Партнерская программа: 7%-3%-2%-1%-1%-1%

Вывод средств: 1-48 часов (1% комиссия)

Контакты:
Цитата:
+44 800 08 698 08
Call center
Mon - Fri
10:00 - 22:00

Sat - Sun
10:00 - 18:00

Email Support
info@coreplus.biz
24h support
Мой вклад:


Ознакомиться с проектом

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+23224$ НА HYIP ЗА ГОД
ИНВЕСТИРУЮ ТОЛЬКО СВОИ $$$
Последний раз редактировалось HYIPach; Сегодня в 03:58.
HYIPach на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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