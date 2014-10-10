Coreplus.biz

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Дата старта: 07.06.2017
Легенда (гугл-перевод):
Цитата:
Бизнес обмен основной+ - это многофункциональный, многопрофильный инвестиционный платформу, которая включает в себя набор эффективных мер и финансовых инструментов по заработку в глобальной сети Интернет.
Наш сервис позволяет вам не отвлекаться на изучение всех технических тонкостей исследования рынка инвестиций, и не требует установки дополнительного программного обеспечения.
Инвестиционные планы (представлены в формате акций):
Стартапы:
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от 1 до 2 %, срок работы: пожизненно (можно продать на р2р бирже)
Драгоценности:
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от 2 до 4 %, срок работы: 30-60 дней (депозит вкл.)
Полезные ископаемые:
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- от 1% в день, срок работы: 7-30дней (с возвратом депозита депозита)