Стартап Automat привлек $8,3 млн для создания маркетинговых ботов



Стартап Automat привлек $8,3 млн. инвестиций для создания маркетинговых ботов. Текущий раунд финансирования возглавила компания You & Mr Jones. Большая часть инвестиций будет направлена на расширении инженерных, исследовательских и производственных команд стартапа.



Созданный в 2016 году в Монреале, проект Automat работал в стелс-режиме на протяжении большей части своего существования, до тех пор, пока не выпустил fashion-бота Kalani Hilliker, а затем бота L'Oréal Beauty Gifter, который помогает выбирать косметологическую продукцию. В настоящее время компания работает над своим ботом для Национального банка Канады - первым финансовым ботом данного стартапа.







На конференции F8 в начале этого года Automat была одной из немногих компаний, рекомендованных Facebook, как одной из главных экосистем для создания чатботов.



”Самым большим сегментом рынка для мессенджеров и чатов является разговорный маркетинг, а не такие сферы, как обслуживание клиентов или другие направления бизнеса“, – сообщил Энди Мауро во время своего интервью изданию VentureBeat.



Стартап Automat отличается от других производителей ботов, отметил Мауро, потому что он работает со многими брендами и не заявляет при этом, что любая идея должна обязательно стать ботом или иметь приличный разговорный опыт.



”На самом деле мы думаем, что большинство компаний сейчас создают правильные продукты“, – комментирует Мауро. ”То, что мы делаем, по мнению наших клиентов, действительно отличается от подхода наших конкурентов. Мы решаем многие потребительские проблемы и при этом помогаем развиваться бизнесу, создавая различных маркетинговых ботов“.



Текущий инвестиционный раунд возглавила компания You & Mr Jones. Кроме того, в данном финансировании участвовали венчурные фонды Comcast Ventures и Omidyar Technology Ventures.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/06/08/a...arketing-bots/



