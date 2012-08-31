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Суммарная стоимость биткоинов превысила капитализацию Газпрома

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Суммарная стоимость биткоинов превысила капитализацию Газпрома

Курс биткоина продолжает обновлять исторические максимумы. На днях он достиг отметки в $2866. Суммарная стоимость биткоинов превысила $46 млрд, что превышает сумму капитализации Газпрома.

Старший эксперт компании Альпари Роман Ткачук в комментарии для канала Вести.Эконмика отметил, что тридцатипроцентное снижение, случившееся 26-го мая, было «выкуплено» менее, чем за две недели.

Особый спрос, по словам эксперта, наблюдается со стороны азиатских инвесторов – Японии, Южной Кореи, Китая, – причем речь не только о частных, но и о государственных компаниях. Так, отмечает Ткачук, совсем недавно с планами по созданию «песочницы» ICO выступил китайский Центробанк.

С точки зрения эксперта, биткоин имеет шансы в ближайшее время подняться до уровня $3000, на что указывает рост ключевых показателей (средние показатели за последние 100 дней превышают средние за 200 дней).

Как отмечает Ткачук, интерес к криптовалюте со стороны населения также находится на историческом максимуме, что подтверждается непрерывным ростом поисковых запросов по слову «биткоин».

Суммируя сказанное, эксперт Альпари заявил, что текущее положение биткоина на рынке является сигналом на его покупку.

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