Платформа eToro добавила поддержку Ethereum Classic

Крупнейшая платформа социального трейдинга eToro добавила Ethereum Classic в качестве инструмента торговли в паре ETC/USD.
В частности, этой новостью поделился Барри Силберт.
Вскоре в соцсети Reddit появились фото рекламных баннеров трейдинговой платформы eToro, размещенных на станции Канэри-Уорф лондонского метро.
Канэри-Уорф – деловой квартал в восточной части Лондона, где расположены офисы крупнейших международных банков и корпораций.
Ранее ForkLog сообщал, что социально-инвестиционная сеть eToro анонсировала запуск пилотной версии блокчейн-кошелька для клиентов.
В марте платформа eToro добавила возможность торговли CFD-контрактами Ethereum.
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