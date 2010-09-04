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Платформа eToro добавила поддержку Ethereum Classic

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Платформа eToro добавила поддержку Ethereum Classic

Крупнейшая платформа социального трейдинга eToro добавила Ethereum Classic в качестве инструмента торговли в паре ETC/USD.


В частности, этой новостью поделился Барри Силберт.

Вскоре в соцсети Reddit появились фото рекламных баннеров трейдинговой платформы eToro, размещенных на станции Канэри-Уорф лондонского метро.


Канэри-Уорф – деловой квартал в восточной части Лондона, где расположены офисы крупнейших международных банков и корпораций.

Ранее ForkLog сообщал, что социально-инвестиционная сеть eToro анонсировала запуск пилотной версии блокчейн-кошелька для клиентов.

В марте платформа eToro добавила возможность торговли CFD-контрактами Ethereum.

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