Paymentwall объединяется Tencent, чтобы вывести WeChat Pay на глобальный уровень

Компания Tencent объединилась с глобальным поставщиком платежей Paymentwall, чтобы сделать WeChat Pay доступным по всему миру. WeChat Pay имеет более 600 млн активных пользователей и ежегодно обрабатывает трансакции на сумму $ 1,5 трлн.
Благодаря интеграции с Paymentwall, торговцы в Европе, США, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке смогут обрабатывать платежи WeChat.
Paymentwall поддерживает более 150 способов оплаты по всему миру, а продавцы могут получить доступ ко всем из них с помощью интеграции API. Владельцам бизнеса не потребуется регистрировать компанию в Китае, чтобы принимать платежи через приложение Tencent.
Paymentwall поддерживает международные платежи с использованием кредитных и дебетовых карт, мобильных технологий, электронных кошельков, банковских переводов, карт предоплаты и обрабатывает глобальные трансакции из 190 стран.
Источник
.