В солнечном парке на севере Германии находилось около 20.000 солнечных панелей
, которые сильно нуждались в реконструкции. Мало того, что панели оказались дефектными, так они ещё и не выдерживая нагрузки, взрывались.
Компания Momentum
оставила имя производителя реставрированных взрывающихся панелей в тайне. Кстати именно эта компания взялась за инвестирование новых панелей
. Эта компания купила парк в 2013 не зная о всех ужасах, которые им придётся встретить. Как стало известно позже, компания которая выстрелила своей безалаберностью продав плохие солнечные батареи, обанкротилась.
В апреле 2016 года был издано предписание о сносе парка
, так как днём за днём происходили замыкания и более серьёзные проблемы. В конце концов, из первоначальных инвесторов почти никто не покинул проект. Кроме двух инвесторов все остальные продолжили проект и внесли дополнительный собственный капитал для продолжения реконструкции станции. В конечном счете, они поручили компании Momentum разработать план реструктуризации и переоснащения станции. Соглашение с различными кредиторами позволило, наконец, начать реконструкцию. Все активы были переданы вновь созданной проектной компании. Соответственно, новая концепция окончательно убедила административный орган по надзору за строительством. После некоторых колебаний он снял предписание о ликвидации солнечной электростанции.
Зеленый свет для реконструкции летом 2016 года
Тем самым датские инвесторы получили зеленый свет для реконструкции. Наконец-то, в августе 2016 года в эксплуатацию были введены новые солнечные батареи. В течение нескольких недель была восстановлена полная мощность солнечного парка на 2,265 Мвт с помощью примерно 8500 новых мощных кристаллических солнечных батарей.
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