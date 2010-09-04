Apple расширит возможности NFC в iPhone

Устройства Apple отличаются от продукции других производителей своей закрытостью. "Яблочная" корпорация полностью контролирует, как работают её девайсы, к чему есть доступ у пользователей и разработчиков, как именно устроены те или иные функции и прочее. Но в последнее время Apple начала делать iOS более открытой. К примеру, сторонние разработчики получили доступ к Siri, а в iOS 11 пользователи смогут настраивать под себя центр управления. Как выяснилось, это не единственные нововведения такого характера в новой операционной системе.
Во время презентации watchOS 4 на WWDC 2017 Apple рассказала, что пользователи смогут синхронизировать свои смарт-часы с программным обеспечением современных тренажёров, используя для этого NFC. Сотрудники ресурса Engadget нашли в новом документе для разработчиков информацию о том, что сторонние приложения также получат доступ к модулю NFC.
"Новая структура, по-видимому, позволяет NFC-чипам в последних iPhone считывать любые метки, а не только для оплаты по Apple Pay, выполняя соответствующие действия на основе местоположения смартфона. NFC может открыть больше возможностей для iOS-приложений для связи с подключёнными устройствами, а iPhone также может заменить разные NFC-карты", - говорится в отчёте Engadget.
При этом в документе крайне расплывчато описаны возможности, которые будут доступны разработчикам сторонних приложений:
"Ваше приложение может считывать метки, чтобы предоставить пользователям больше информации об их физической среде и объектах реального мира. Например, ваше приложение может предоставить пользователям информацию о продуктах, которые они находят в магазине, или экспонате, которые они посещают в музее", - говорится в документе.
В Engadget предположили, что Apple может запретить использовать NFC для синхронизации iPhone и Apple Watch с другими устройствами, оставив эту функцию эксклюзивной для AirPods и некоторых наушников Beats. В то же время, очевидно, что владельцы "яблочных" гаджетов получат больше возможностей по использованию NFC-модуля.
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