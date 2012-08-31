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Миллиардеры тоже плачут – взгляд с другой стороны

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#1
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Миллиардеры тоже плачут – взгляд с другой стороны

В течение многих десятилетий граждане продолжают участвовать в бумажной афере (правительственные фиатные деньги), в которую их однажды втянули. Это бомба замедленного действия, которая будет тикать до тех пор, пока большинство не осознает, что их валюта – это ужасное средство сохранения стоимости.


В недавнем прошлом мы видели множество примеров, когда валюта стран попадала в смертельную спираль, которая в конечном итоге приводила к гиперинфляции. Независимо от того, являетесь ли вы знатоком экономики, бизнеса или чем-то связанным с финансами, вы в конечном итоге осознаете, что ваша страна на пути гиперинфляции, когда подкидываете бумажные деньги в печь или используете их в качестве обоев.

Гиперинфляция в Германии в 1923 году: стало дешевле покрывать стены наличными, чем обоями


Только в 20 веке было зафиксировано 25 эпизодов гиперинфляции. Самый известный эпизод – это гиперинфляция в Веймарской республике (1923), когда Первая мировая война обанкротила правительство.

Извечная тема, актуальная и для наших дней, заключается в том, что война и социальные программы приводят к чрезмерным долгам правительства. В результате государство избегает банкротства, оставаясь номинально платежеспособными и экспроприируя своих кредиторов снижением реальной стоимости валюты.

Инфляционная политика помогла продолжать ведение мировых войн, и если бы не инфляция, они закончились бы намного раньше из-за отсутствия финансирования.

Таким образом, можно заключить, что инфляционная политика способствует ведению войн, поскольку правительство получает возможность использовать сбережения граждан посредством гиперинфляции.

Некоторые из последних примеров гиперинфляции – это Зимбабве и текущая ситуация в Венесуэле.

Ежегодный темп инфляции в Зимбабве в сентябре 2008 года составил 481 млрд процентов, а в ноябре того же года он достиг 89,7 секстиллионов процентов. Зимбабве заняло второе место по уровню гиперинфляции в истории.

В то время правительство этой страны готовилось выпустить в обращение купюру номиналом $100 трлн, но никакие торговцы уже не принимали местные банкноты. К январю 2009 года главной валютой Зимбабве стал американский доллар, который используется там до сих пор.

Сегодня в Венесуэле на наших глазах разворачивается крах валюты. Противодействие антиправительственным протестам идет полным ходом, а венесуэльский социалистический режим впадает в отчаяние. В настоящее время инфляция составляет 700%, а в соответствии с данными МВФ к 2018 году она может достичь 2000%.

В ответ на стремительную инфляцию венесуэльцы прибегли к цифровым торговым картам “Rare Pepe”, привязанным к криптовалюте, для того, чтобы избежать их разлагающемуся боливару, контролируемому социалистическим правительством.

Поэтому, когда вы услышите, что кто-то миллионер, уточните, в какой валюте измеряется его богатство.

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Анна Чернобай на форуме  
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