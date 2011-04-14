Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptoMidas - cryptomidas.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:06
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5,132
Благодарностей: 2,175
УГ: 7
КП: 0.382
подарки
CryptoMidas - cryptomidas.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт проекта: 08.06.17



О проекте (машинный перевод):

Цитата:
Cryptomidas Ltd - это онлайн-инвестиционная платформа, которая была разработана для использования на рынке Cryptocurrency. Основной целью CryptoMidas является создание тонкой сети и понимание поддержки, с помощью которой вы можете получить лучшее руководство и данные, необходимые для обмена переливов, и не существует полной безопасности для торговли, в которой вы участвуете.
Инвестиционные планы:

Startup Midas
Мин. сумма: $10
Срок: 120 Дней
1.5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Hand Of Midas
Мин. сумма: $350
Срок: 60 Дней
2.5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Hand of Midas
Мин. макс. сумма: $700
Срок: 60 Рабочих Дней
3,5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.




Платежные системы:

Bitcoin, PerfectMoney, AdvCash, Payeer


Партнерская программа:

1 - Уровень 3%
2 - Уровень 2%

Для представителей:

Минимальные личные инвестиции $ 500
Наша партнерская программа для представителей имеет 3 уровня и принесет вам 8% -4% -2% депозитов всех ваших рефералов, и чтобы стать нашими представителями, вам необходимо иметь минимальный активный депозит в размере 500 долларов США и подавать заявки на программы представителей.

Наша партнерская программа имеет 2 уровня и принесет вам 3% -2% депозитов всех ваших рефералов. Это означает, что вы получаете вознаграждение от 2 ваших прямых рефералов после их вложения.



Контакты:

Email : admin@cryptomidas.com
Phone : +447520632294

Тех. характеристики проекта:

- Домен: NAMECHEAP INC., 04 may 2017 - 04 may 2018
- Хостинг: OVH SAS
- SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited, valid: 2017-05-26 - 2018-05-26
- Скрипт: Gold Coders - лицензия есть
- Company Number : 10757509 MIDAS DIGITAL TRADING LTD



Наш депозит(листинг)



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
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andkrs на форуме  
Сказали спасибо:
FairMonitor (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:12
#2
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,764
Благодарностей: 13,112
УГ: 118
КП: 0.350
Re: CryptoMidas - cryptomidas.com
по планам все понятно, очередной проект который всех кинет
__________________
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Volk111 на форуме  
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