CryptoMidas - cryptomidas.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт проекта: 08.06.17



CryptoMidas





О проекте (машинный перевод):



Цитата: Cryptomidas Ltd - это онлайн-инвестиционная платформа, которая была разработана для использования на рынке Cryptocurrency. Основной целью CryptoMidas является создание тонкой сети и понимание поддержки, с помощью которой вы можете получить лучшее руководство и данные, необходимые для обмена переливов, и не существует полной безопасности для торговли, в которой вы участвуете.



Инвестиционные планы:



Startup Midas

Мин. сумма: $10

Срок: 120 Дней

1.5% Ежедневно

Депозит включен в выплаты.



Hand Of Midas

Мин. сумма: $350

Срок: 60 Дней

2.5% Ежедневно

Депозит включен в выплаты.



Hand of Midas

Мин. макс. сумма: $700

Срок: 60 Рабочих Дней

3,5% Ежедневно

Депозит включен в выплаты.









Платежные системы:



Bitcoin, PerfectMoney, AdvCash, Payeer





Партнерская программа:



1 - Уровень 3%

2 - Уровень 2%



Для представителей:



Минимальные личные инвестиции $ 500

Наша партнерская программа для представителей имеет 3 уровня и принесет вам 8% -4% -2% депозитов всех ваших рефералов, и чтобы стать нашими представителями, вам необходимо иметь минимальный активный депозит в размере 500 долларов США и подавать заявки на программы представителей.



Наша партнерская программа имеет 2 уровня и принесет вам 3% -2% депозитов всех ваших рефералов. Это означает, что вы получаете вознаграждение от 2 ваших прямых рефералов после их вложения.







Контакты:



Email :

Phone : +447520632294



Тех. характеристики проекта:



- Домен: NAMECHEAP INC., 04 may 2017 - 04 may 2018

- Хостинг: OVH SAS

- SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited, valid: 2017-05-26 - 2018-05-26

- Скрипт: Gold Coders - лицензия есть

- Company Number : 10757509 MIDAS DIGITAL TRADING LTD





Посмотреть / Зарегистрироваться



Заказать рефбек

Наш депозит(листинг)







Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

