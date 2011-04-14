CryptoMidas - cryptomidas.com

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта: 08.06.17
О проекте (машинный перевод):
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Cryptomidas Ltd - это онлайн-инвестиционная платформа, которая была разработана для использования на рынке Cryptocurrency. Основной целью CryptoMidas является создание тонкой сети и понимание поддержки, с помощью которой вы можете получить лучшее руководство и данные, необходимые для обмена переливов, и не существует полной безопасности для торговли, в которой вы участвуете.
Startup Midas
Мин. сумма: $10
Срок: 120 Дней
1.5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Hand Of Midas
Мин. сумма: $350
Срок: 60 Дней
2.5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Hand of Midas
Мин. макс. сумма: $700
Срок: 60 Рабочих Дней
3,5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Платежные системы:
Bitcoin, PerfectMoney, AdvCash, Payeer
Партнерская программа:
1 - Уровень 3%
2 - Уровень 2%
Для представителей:
Минимальные личные инвестиции $ 500
Наша партнерская программа для представителей имеет 3 уровня и принесет вам 8% -4% -2% депозитов всех ваших рефералов, и чтобы стать нашими представителями, вам необходимо иметь минимальный активный депозит в размере 500 долларов США и подавать заявки на программы представителей.
Наша партнерская программа имеет 2 уровня и принесет вам 3% -2% депозитов всех ваших рефералов. Это означает, что вы получаете вознаграждение от 2 ваших прямых рефералов после их вложения.
Контакты:
Email : admin@cryptomidas.com
Phone : +447520632294
Тех. характеристики проекта:
- Домен: NAMECHEAP INC., 04 may 2017 - 04 may 2018
- Хостинг: OVH SAS
- SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited, valid: 2017-05-26 - 2018-05-26
- Скрипт: Gold Coders - лицензия есть
- Company Number : 10757509 MIDAS DIGITAL TRADING LTD
Наш депозит(листинг)
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!