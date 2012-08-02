Официально: акционеры Yahoo одобрили продажу бизнеса Verizon за $ 4,48 млрд

Акционеры Yahoo официально согласились на продажу бизнеса компании Verizon за $ 4,48 миллиарда. Сделку планируют закрыть в следующий вторник.
Как только сделка будет завершена, Yahoo и AOL сольются в общий проект под названием «Oath» (Клятва). Как сообщают представители OAL, после покупки крупного бизнеса будет уволено больше 2000 человек. В рамках продажи Марисса Майер обязуется уйти в отставку с поста генерального директора Yahoo, хотя после увольнения она будет владеть акциями на сумму около $ 186 млн.
В ходе переговоров о покупке, цена Yahoo была снижена на $ 350 миллионов после новостей о том, что пароли и личные данные пользователей были скомпрометированы в результате массовой хакерской атакой. Примечательно, что представительство компании не упоминало данный случай до появления слухов в СМИ.
На момент написания новости акции Yahoo выросли на 10%.
Перевод специально для mmgp.ru
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