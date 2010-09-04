Новый Apple MacBook Pro (2017) сравнили по производительности с предшественником

В начале этой недели на конференции для разработчиков WWDC 2017 компания Apple представила множество новых продуктов. В ходе презентации обновлённых iMac и нового iMac Pro мимолётно были упомянуты и ноутбуки MacBook. Так как их обновление можно считать минорным, то компания решила не заострять на них своё внимание. Вся актуальная линейка MacBook, включая 12-дюймовый MacBook, 13-дюймовый MacBook Pro без Touch Bar и 13/15-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar, получила процессоры седьмого поколения Intel Core Kaby Lake. Ресурс MacRumors выяснил, насколько выросла производительность новых ноутбуков.
Для сравнения сотрудники MacRumors выбрали 15-дюймовую версию MacBook Pro с Touch Bar 2016 и 2017 годов. В первом случае это модель с процессором Intel Core i7 шестого поколения, работающего на частоте 2,7 ГГц, а в качестве оппонента был выбран MacBook Pro с Intel Core i7 седьмого поколения с тактовой частотой 2,9 ГГц.
Тестирование проводилось в популярном бенчмарке Geekbench 4. Обновлённый MacBook Pro продемонстрировал прирост производительности на 13% и 19,7% в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. А вот 15-дюймовый MacBook Pro в базовой конфигурации с процессором Core i7 с тактовой частотой 2,8 ГГц показал увеличение производительности лишь на 9,5% в сравнении с аналогичной моделью прошлого года на Core i7 шестого поколения.
Что касается самого топового MacBook Pro с Core i7 седьмого поколения с тактовой частотой 3,1 ГГц, то его результатов тестирования пока нет.
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