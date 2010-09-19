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Российский стартап HoloGroup привлекает 23 млн рублей для голографических экскурсий

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Российский стартап HoloGroup привлекает 23 млн рублей для голографических экскурсий


Фонд продвижения онлайн-инициатив достиг соглашения о финансировании российского проекта HoloGroup, разрабатывающего продукты для дополненной реальности на основе популярных устройств Microsoft HoloLens. О данном событии журналистам рассказали сотрудники этой компании.

ФРИИ предоставляет финансирование для HoloGroup в размере 23 миллионов руб. – данную сумму переведут в два этапа. Более подробные детали этой сделки, в том числе условия перечисления средств и величину выделенной фонду доли, стороны сделки не сообщают.



В начале текущего года HoloGroup участвовал в одиннадцатой программе акселерации ФРИИ, по условиям которой привлек от венчурного фонда 2,1 миллиона руб. финансирования взамен на 2,26% долю в стартапе. При этом HoloGroup приняли в акселератор уже после запуска акселерационной программы: проект просто не успел пройти все официальные процедуры, чтобы подготовиться прямо к началу акселерации, объяснили в ФРИИ.



Стартап HoloGroup разрабатывает приложения для гарнитур HoloLens, которые позволяют совершать голографические экскурсии и презентовать и показывать архитектурные сооружения в дополненной реальности.

Специализация данной компании – образовательные, строительные, медицинские проекты, а также различные голографические демонстрации и экскурсионные туры. В числе ее клиентов многие образовательные организации, промышленные фирмы, архитектурные бюро. Продукты стартапа активно используют «Ашан», «Уралкалий», LOreal, а также Hyundai и «Новатэк».


Одним из популярных решений HoloGroup является образовательный софт для гарнитуры HoloLens, именуемый HoloStudy. Посредством него школьники имеют возможность досконально изучить строение нашей планеты.

Привлеченные средства компания направит на создание других высокотехнологичных решений и маркетинговые цели.


В следующие несколько лет у HoloGroup имеется отличная возможность занять лидирующее место на международном рынке продуктов для дополненной реальности, суммарный размер последнего к 2021 году будет составлять 60 миллиардов долларов, полагает Илья Королев, занимающий должность управляющего партнера фонда ФРИИ.

По материалам vc.ru

https://text.ru/antiplagiat/5939a79b33e94
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