Стартап Packagd привлек $7.5 млн. для приложения покупок с YouTube каналов
Эрик Фэн, партнер Kleiner Perkins Caufield & Byers и бывший технический директор Hulu, выпустил Packagd: семейство приложений, которые позволяют зрителям покупать то, что они видят на любимых каналах YouTube. Сегодня стартап вышел из режима секрктности и сообщил о получении инвестиций в размере $7,5 млн.ов от Kleiner Perkins Caufield & Byers, Forerunner Ventures и GV.
Вместо того, чтобы искать хосты и выпускать новые видеоролики, Фэн берется за миллионы каналов YouTube, которые уже установлены с огромным числом подписчиков. «Видеоконтент имеет очень длительный срок хранения», - говорит Фэн. «Не так, как новости».
Первое приложение Packagd, которое называется Unboxed, входит в сообщество ютуберов, которые делятся обзорами продуктов, видео с практическими советами и т. д. с акцентом на технику, такую как ноутбуки и смартфоны. Аудитория также может взаимодействовать с отдельными зрителями через специальный чат. «Это практически CNET для онлайн-видео сообществ».
В месяц общее количество просмотров видео достигает $10 млрд., так что поиск зрителей не будет проблемой. И если говорить о готовности зрителей к покупкам, то Google обнаружил, что 62% людей, которые смотрят видеоролики, интересуются потенциальной покупкой.
Packagd сотрудничает с BestBuy, но изредка причисляет и Amazon к своим альтернативным рынкам. По словам Фэна, зрители делают покупки в Apple Pay, а владельцы каналов на YouTube получают процент дохода по партнерской программе. В Планах стартапа монетизация путем выделения определенных временных интервалов для заинтересованных брендов.
Например, если Bose хочет использовать некоторые из своих продуктов в приложении Unboxed, бренд может заказать у ютуберов обзор своих товаров. В конечном итоге Packagd также хочет продавать определенные продукты напрямую, выступая в качестве своего рода бутик-магазина для более конкретных продуктов, таких как дроны.
Хотя Фэн не считает Facebook прямым конкурентом, социальные сети экспериментируют с коммерцией на своих платформах, например, у Facebook есть коммерческая площадка Facebook Marketplace, Instagram перенаправляет пользователей на сайты спонсоров. Более прямым конкурентом можно считать Amazon, после того, как в марте прошлого года он запустил свое шоу Style Code Live с возможностью для зрителя покупать продукты, которые обсуждал хозяин непосредственно из Amazon. Правда на прошлой неделе появилась информация, что шоу закрывается. Поэтому Packagd набирает обороты в подходящий момент.
Стартап из Сан-Франциско в течении нескольких месяцев проходил инкубационную программу в Kleiner Perkins Caufield & Byers, и после этого привлек более $1,5 млн. посевного финансирования. Фэн, который был ведущим инвестором, сказал, что стартап в основном держится на нем. НА вопрос, есть ли здесь конфликт интересов, он сослался на знаменитое высказывание Джона Доерра: «Никакого конфликта, никакого интереса». Более серьезно, однако, Фэн утверждает, что у него нет акционерного капитала в Packagd. Он добавляет, что его двойная роль, вероятно, возрастет за полгода, и в этот период он будет искать нового генерального директора для Packagd.
Именно поэтому Фэн искал внешних инвесторов, которые бы возглавили для Packagd серию A в размере $6 млн., в которой Kleiner Perkins Caufield & Byers не участвовал. Свежий капитал будет использоваться для публичного запуска приложения Unboxed и начала работы над двумя новыми приложениями - одно для косметики и одно для игрушек (видимо, Ryan ToysReview).
Основанный в 2016 году, Packagd в настоящее время насчитывает 6 сотрудников.