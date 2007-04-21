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Стоимость природного газа для населения Европы.Инфографика

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Стоимость природного газа для населения Европы.Инфографика
Эксперты РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг стран по ценам на природный газ для населения. Подробнее – в инфографике.



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Re: Стоимость природного газа для населения Европы.Инфографика
Хотя Украина и Россия на вершине, не думаю, что страны ЕС нам завидуют
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