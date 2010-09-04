Citrine Informatics для платформы ИИ для материалов привлекла $7.6 млн инвестиций

Американская компания Citrine Informatics из Редвуд-Сити штат Калифорния является разработчиком платформы искусственного интеллекта (ИИ) для химических веществ и материалов и для этих целей привлекла $7.6 млн. инвестиций в серии A.
Инвестиционный раунд возглавили Эрик Шмидт из Endeavors, DCVC, венчурная компания Prelude, а также приняли участие Джерри Янг, от облачной венчурной компании AME и XSeed Capital. Скотт Брейди из Endeavors и Марк Капта из Prelude присоединятся к совету директоров Citrine Informatics.
Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения своего роста и привлечения клиентов.
Грег Малхолланд является генеральным директором компании Citrine Informatics, Брайс Мередиг, главный научный сотрудник и Кайл Мишель, главный технический директор. Компания разработала ИИ базу данных материалов для ускорения цикла разработки продукции и поставки быстрее продукции на рынок. Также обеспечивает подход к управлению данными для прогнозирования и оптимизации материалов.
Платформа использует экспериментальные данные для компаний из внутренних источников и из академических источников и журналов. С системой ИИ, можно создавать быстро новые материалы.
Citrine Informatics является операционной системой для современных материалов и химических веществ. Платформа объединяет данные материалов во всем мире и создала корпоративный актив из внутренних данных. Платформа имеет базу данных из бесчисленных источников патентов, научных статей, технических отчетов и из существующих клиентских баз и во всем этом использует внедренный ИИ. Интеллектуальный интеллект помогает компаниям Global 1000 создавать производственные этапы 2-5 раз быстрее и обеспечивает при этом более высокое качество инженерных продуктов на рынок.
Перевод специально для mmgp.ru