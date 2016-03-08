Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Раздача новой Крипто-Валюты SVC.Баунти-Компания silvercoin.io

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#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 710
Благодарностей: 266
УГ: 1
КП: 0.026
Раздача новой Крипто-Валюты SVC.Баунти-Компания silvercoin.io
Я не админ и не разработчик
Если создал тему не в том разделе,прошу перенести в соответствующий раздел



Универсальный Web Монетизация Платформа
Работает на Proof-оф-изменения протокола



SilverCoin (SVC) основан на протоколе Proof его изменения; где больше информации вы разделяете и чем больше людей вы достигнете, тем больше вы заработаете и тем больше вы изменить мир.
Это Монетизация Участие общественности Платформа Универсальная Web вознаграждает Вас для обмена информацией и позволяет другим делать то же самое, что решение одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, Централизованная информация.
Это стимулы по blockchain обеспеченного дефляционные наград структуры, которая предлагает действительно уникальные и равные возможности для всех людей.
Ключ к этой вирусной, барьерной менее, Incentivized, люди с питанием от платформы является то, что это подключи и платить технологии, которая проста в использовании, как размещение ссылки.


10 причин, почему SilverCoin
Корректор из-изменений: Платит для обмена информации и позволяет другим делать это
Web Монетизация: Вечно монетизировать любой сайт за 5 минут
Нет «затрат из-Входа» Барьер: Это не бесплатно присоединиться и свободно зарабатывать с первого дня
Вы Инкорпорейтед: Предлагает бесплатно судьбоносное образование о том , как построить «Вы Inc.»
Вирусный Crypto: Это самореплицирующийся, и систематизирован стимулами маркетинга платформа
Децентрализованная информация: Облегчает P2P децентрализована информационной сети
Дефляционные Выплачено: Новые монеты выплачены экспоненциально убывают до нуля
Рынок: Обмен silvercoin для серебра в слитках и других продуктов
Остаточные Награды: Дополнительный 2- х уровневый месячный план филиала и держатель для выплаты монет
Платят Для того, чтобы изменить мир: Чем больше вы тем больше вы зарабатываете



Уровень I: Proof-оф-Change
88000000 silvercoin (SVC) выплачен по протоколу РОС
Партнеры зарабатывают 16 SVC для каждого направления, который присоединяется TrueFreedom
Количество SVC выплачен падает на 50% за каждую каплю в общем объеме поставок 10%
Монета уровней: 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, 0,03125
Последние 10% монет подразделяются в 5 раз, начиная с 0,03125
Для каждого падения поставок 20%, монеты выплачены Сократить вдвое до тех пор, пока не достигнет нуля
Итоговые 5 уровней: 0,03125, 0.015625, 0.0078125, 0.00390625, 0.001953125
1% от выплат (880000 монет) пойдут в фонд Tech
Общий объем предложения silvercoin составляет 100000000

Уровень II: SilverPlan
Дополнительный уровень членства
Crowd-Sourced конкурс Генератор
Охота за сокровищами Themed фактов игры
Конкурсы Выплатить вознаграждение за вклад
Победители, выбранные сообщества Голосование
Победа содержания становится 'Free To Share' Web Content
Остаточные вознаграждение за участие
Монета держатель Bonus
2-Tier Ежемесячный Партнерский план
Заработать монеты из ваших рефералов Рефералы

Уровень II: Остаточные Награды
Ежемесячная плата за членство равна 1/10 корректуры из-Change выплат.
Если вы зарабатываете 16 SVC для направления, плата составляет 1,6 SVC для этого месяца.
Всего собранные членские взносы выплачиваются ежемесячно следующим образом:
25% оспаривать награды
25% держателям монет
25% к разработке проекта следующего уровня
25% к партнерскому плану 2-уровневого

15% на 1 - м партнерских отношений уровня
10% для 2 - го партнерских отношений уровня



Старт Монеты и Выход на биржу



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Метки
криптовалюта, криптовалюты, раздача денег нахаляву
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