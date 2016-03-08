KOS500 Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 08.03.2016 Сообщений: 710 Благодарностей: 266 УГ: 1 КП: 0.026

Раздача новой Крипто-Валюты SVC.Баунти-Компания silvercoin.io Я не админ и не разработчик

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Универсальный Web Монетизация Платформа

Работает на Proof-оф-изменения протокола







SilverCoin (SVC) основан на протоколе Proof его изменения; где больше информации вы разделяете и чем больше людей вы достигнете, тем больше вы заработаете и тем больше вы изменить мир.

Это Монетизация Участие общественности Платформа Универсальная Web вознаграждает Вас для обмена информацией и позволяет другим делать то же самое, что решение одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, Централизованная информация.

Это стимулы по blockchain обеспеченного дефляционные наград структуры, которая предлагает действительно уникальные и равные возможности для всех людей.

Ключ к этой вирусной, барьерной менее, Incentivized, люди с питанием от платформы является то, что это подключи и платить технологии, которая проста в использовании, как размещение ссылки.





10 причин, почему SilverCoin

Корректор из-изменений: Платит для обмена информации и позволяет другим делать это

Web Монетизация: Вечно монетизировать любой сайт за 5 минут

Нет «затрат из-Входа» Барьер: Это не бесплатно присоединиться и свободно зарабатывать с первого дня

Вы Инкорпорейтед: Предлагает бесплатно судьбоносное образование о том , как построить «Вы Inc.»

Вирусный Crypto: Это самореплицирующийся, и систематизирован стимулами маркетинга платформа

Децентрализованная информация: Облегчает P2P децентрализована информационной сети

Дефляционные Выплачено: Новые монеты выплачены экспоненциально убывают до нуля

Рынок: Обмен silvercoin для серебра в слитках и других продуктов

Остаточные Награды: Дополнительный 2- х уровневый месячный план филиала и держатель для выплаты монет

Платят Для того, чтобы изменить мир: Чем больше вы тем больше вы зарабатываете







Уровень I: Proof-оф-Change

88000000 silvercoin (SVC) выплачен по протоколу РОС

Партнеры зарабатывают 16 SVC для каждого направления, который присоединяется TrueFreedom

Количество SVC выплачен падает на 50% за каждую каплю в общем объеме поставок 10%

Монета уровней: 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, 0,03125

Последние 10% монет подразделяются в 5 раз, начиная с 0,03125

Для каждого падения поставок 20%, монеты выплачены Сократить вдвое до тех пор, пока не достигнет нуля

Итоговые 5 уровней: 0,03125, 0.015625, 0.0078125, 0.00390625, 0.001953125

1% от выплат (880000 монет) пойдут в фонд Tech

Общий объем предложения silvercoin составляет 100000000



Уровень II: SilverPlan

Дополнительный уровень членства

Crowd-Sourced конкурс Генератор

Охота за сокровищами Themed фактов игры

Конкурсы Выплатить вознаграждение за вклад

Победители, выбранные сообщества Голосование

Победа содержания становится 'Free To Share' Web Content

Остаточные вознаграждение за участие

Монета держатель Bonus

2-Tier Ежемесячный Партнерский план

Заработать монеты из ваших рефералов Рефералы



Уровень II: Остаточные Награды

Ежемесячная плата за членство равна 1/10 корректуры из-Change выплат.

Если вы зарабатываете 16 SVC для направления, плата составляет 1,6 SVC для этого месяца.

Всего собранные членские взносы выплачиваются ежемесячно следующим образом:

25% оспаривать награды

25% держателям монет

25% к разработке проекта следующего уровня

25% к партнерскому плану 2-уровневого



15% на 1 - м партнерских отношений уровня

10% для 2 - го партнерских отношений уровня







Старт Монеты и Выход на биржу







Получить Бесплатные Монеты,в кол-ве 16 SVC,можно зарегистрировавшись по ссылке ниже



Регистрация основан на протоколе Proof его изменения; где больше информации вы разделяете и чем больше людей вы достигнете, тем больше вы заработаете и тем больше вы изменить мир.Это Монетизация Участие общественности Платформа Универсальная Web вознаграждает Вас для обмена информацией и позволяет другим делать то же самое, что решение одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, Централизованная информация.Это стимулы по blockchain обеспеченного дефляционные наград структуры, которая предлагает действительно уникальные и равные возможности для всех людей.Ключ к этой вирусной, барьерной менее, Incentivized, люди с питанием от платформы является то, что это подключи и платить технологии, которая проста в использовании, как размещение ссылки.Корректор из-изменений: Платит для обмена информации и позволяет другим делать этоWeb Монетизация: Вечно монетизировать любой сайт за 5 минутНет «затрат из-Входа» Барьер: Это не бесплатно присоединиться и свободно зарабатывать с первого дняВы Инкорпорейтед: Предлагает бесплатно судьбоносное образование о том , как построить «Вы Inc.»Вирусный Crypto: Это самореплицирующийся, и систематизирован стимулами маркетинга платформаДецентрализованная информация: Облегчает P2P децентрализована информационной сетиДефляционные Выплачено: Новые монеты выплачены экспоненциально убывают до нуляРынок: Обмен silvercoin для серебра в слитках и других продуктовОстаточные Награды: Дополнительный 2- х уровневый месячный план филиала и держатель для выплаты монетПлатят Для того, чтобы изменить мир: Чем больше вы тем больше вы зарабатываете88000000 silvercoin (SVC) выплачен по протоколу РОСПартнеры зарабатывают 16 SVC для каждого направления, который присоединяется TrueFreedomКоличество SVC выплачен падает на 50% за каждую каплю в общем объеме поставок 10%Монета уровней: 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, 0,03125Последние 10% монет подразделяются в 5 раз, начиная с 0,03125Для каждого падения поставок 20%, монеты выплачены Сократить вдвое до тех пор, пока не достигнет нуляИтоговые 5 уровней: 0,03125, 0.015625, 0.0078125, 0.00390625, 0.0019531251% от выплат (880000 монет) пойдут в фонд TechОбщий объем предложения silvercoin составляет 100000000Дополнительный уровень членстваCrowd-Sourced конкурс ГенераторОхота за сокровищами Themed фактов игрыКонкурсы Выплатить вознаграждение за вкладПобедители, выбранные сообщества ГолосованиеПобеда содержания становится 'Free To Share' Web ContentОстаточные вознаграждение за участиеМонета держатель Bonus2-Tier Ежемесячный Партнерский планЗаработать монеты из ваших рефералов РефералыЕжемесячная плата за членство равна 1/10 корректуры из-Change выплат.Если вы зарабатываете 16 SVC для направления, плата составляет 1,6 SVC для этого месяца.Всего собранные членские взносы выплачиваются ежемесячно следующим образом:25% оспаривать награды25% держателям монет25% к разработке проекта следующего уровня25% к партнерскому плану 2-уровневого15% на 1 - м партнерских отношений уровня10% для 2 - го партнерских отношений уровня

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