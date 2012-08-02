Звезды индустрии кибербезопасности объединились, создали стартап и привлекли $9,5 млн

Obsidian Security, привлекла $9,5 млн в виде финансирования Series A от Greylock Partners, венчурной компании из Силиконовой долины.
Несколько звезд индустрии кибербезопасности объединились, чтобы начать новую компанию по кибербезопасности. В ряды Obsidian входят ветераны с Cylance и Carbon Black, два из самых больших стартапов на рынке продуктов для защиты конечных точек, которые связанные с продажей защитного программного обеспечения, защищающие устройства от вредоносного ПО и цифровых атак. Obsidian Security намерена конкурировать в другой категории, и ориентирована на защиту облачной инфраструктуры и центров обработки данных.
Гленн Чишолм, бывший главный технический директор Cylance, возглавляет компанию в качестве генерального директора. Чишолм ранее работал главным офицером информационной безопасности австралийского телекоммуникационного гиганта Telstra.
К Гленну присоединился Бэн Джонсон, который был главным стратегом по безопасности в Carbon Black, сейчас он намерен стать главным техническим специалистом Obsidian.
Третий член команды Obsidian - Мэтт Вольф, который вместе с Чишолмом был одним из первых сотрудников в Cylance, где он занимал пост главного научного сотрудника. Вольф намерен стать главным ученым Obsidian.
И Джонсон, и Вольф - выпускники Агентства национальной безопасности США, где они работали компьютерными учеными.
Ашим Чендна, представитель Greylock, сказал: «Направление, на которое они ориентируются, сосредоточено на том, чтобы помочь крупным предприятиям лучше управлять и защищать учетные записи пользователей как в помещению, так и в облаке».
«Они ищут применение ИИ и машинного обучения на широком уровне», - добавил Чандна
Предыдущие инвестиционные хиты Greylock включают долю в компании AppDynamics, которую Cisco приобрела для Почти $4 млрд в прошлом году, и Palo Alto Networks, одна из самых успешных независимых фирм по безопасности.
Перевод специально для mmgp.ru