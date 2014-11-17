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Boston Logic приобретает компанию Propertybase

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Boston Logic приобретает компанию Propertybase

Propertybase GmbH, находящаяся в Мюнхене (Германия) компания, предоставляющая SaaS-платформу в области системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и маркетинга для индустрии недвижимости, была приобретена американской фирмой Boston Logic.

Финансовые условия сделки не разглашаются по договоренности сторон. После закрытия сделки по продаже, инвесторы Neuhaus Partners (Маттиас Гричта), High-Tech Gründerfonds (Маркус Кресманн), Bayern Kapital (Томас Манитта), BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft (Александр Ульманн), бизнес-ангелы Александр Брюль и Кристоф Янц получат значительную прибыль, которая многократно перекрывает сумму инвестированного капитала.

Propertybase предлагает маркетинговую SaaS-платформу для сектора недвижимости, с которой работают агенты по недвижимости и девелоперы в более чем 60 странах. Программное обеспечение работает в облаке, не нужно ничего устанавливать или обновлять, так что клиент может полностью сосредоточиться на своей деятельности. Платформа ускоряет работу, позволяя создавать предложения с помощью одного клика, отправлять документы с помощью Docusign и получать подписанный PDF-файл непосредственно в файле клиента и автоматически подсчитывать комиссионные. У компании есть офисы в Боулдере (Колорадо, США), Солт-Лейк-Сити (Юта, США) и Сиднее (Австралия).

Boston Logic предоставляет агентам по недвижимости программное обеспечение, услуги по онлайн-маркетингу и дизайну через платформу, объединяющую CRM, веб-сайты, управление контентом, автоматизацию маркетинга и управление данными.

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