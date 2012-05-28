Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,843 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Акции Alibaba выросли на 13% перед началом торгов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:34
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,351
Благодарностей: 854
УГ: 6
КП: 0.406
подарки
Акции Alibaba выросли на 13% перед началом торгов
В четверг акции Alibaba достигли рекордного максимума прежде чем рынки открылись. Акции гиганта электронной коммерции выросли на 13% в предрыночном трейдинге после того, как компания сделала прогноз об увеличении выручки на 50% в 2017-2018 году. Согласно Yahoo Finance, аналитики ожидали рост всего на 35,8%, но заявление Alibaba заставило трейдеров зашевелиться.



Заявленный прогнозируемый рост впечатляет, но меньше, чем опубликованные цифры Alibaba касательно завершенного финансового года. За прошедший год компания увеличила выручку на 56%, продемонстрировав непрекращающийся рост голода к покупкам в интернете китайских пользователей.

С января 2017 года акции Alibaba выросли более чем на 60%. Китайский гигант смог опередить своего конкурента Tencent, который вырос в цене всего на 32%. Росту цены акций Alibaba с начала года способствовал целый ряд факторов:
  1. В начале года финансовое подразделение китайского гиганта взяло в кредит $ 3 миллиарда для того, чтобы скупать все проекты, занимающиеся финансовыми технологиями. Поглощение большого количества проектов позволит расширить географическую и клиентскую базу платежной системы Alipay.
  2. Компания решила расширить покрытие своей платежной системы Alipay и выйти на российский рынок. Благодаря таким действиям китайские туристы смогут расплачиваться в магазинах-партнерах.
  3. В конце мая Alibaba Group инвестировала $ 1 млрд в стартап по доставке еды Ele.me, чтобы начать активную кампанию по борьбе с конкурентом и завоевать доминирующее положение на рынке.
  4. И наконец-то, крупнейший в Китае гигант электронной коммерции заявил о проведении обратного выкупа акций на $ 6 млрд в течение двух последующих лет.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акции Netflix выросли перед публикацией ежеквартального отчета Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.04.2017 19:26
Акции MuleSoft с момента начала торгов выросли на 46% sunmistik Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.03.2017 05:13
10 ключевых действий, которые я выполняю перед началом торгов на фондовой бирже Vasyaenergy Vasyaenergy 7 25.02.2017 17:12
Акции Alibaba превзошли Facebook по размеру капитализации в первый день торгов Rentier Новости в мире финансов и инвестиций 4 23.09.2014 18:44
В первый день торгов на NASDAQ акции Groupon выросли на 40% LSasha Инвестирование в фондовый рынок 21 28.05.2012 21:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Европарламент рассматривает использование блокчейна при голосовании
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Free-Kassa начала принимать доллары США по картам Visa и MasterCard
От azeptik в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Видео: Финансовый кризис. Наглядно. (1/2)
От Гугу в разделе «Финансы: обсуждение видео»
Аватар Vladislav86
Автоматические торговые системы на языке MQL4
От Vladislav86 в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
Аватара нет
Бинарные опционы развод для неграмотных лохотрон
От Quwuru Quwuru в разделе «Бинарные опционы»
Аватар lnnvov
Киев не собирается разрывать отношения с Россией
От lnnvov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,843
Тем
473,309
Сообщений
11,719,466

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube