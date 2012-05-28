Акции Alibaba выросли на 13% перед началом торгов

В четверг акции Alibaba достигли рекордного максимума прежде чем рынки открылись. Акции гиганта электронной коммерции выросли на 13% в предрыночном трейдинге после того, как компания сделала прогноз об увеличении выручки на 50% в 2017-2018 году. Согласно Yahoo Finance, аналитики ожидали рост всего на 35,8%, но заявление Alibaba заставило трейдеров зашевелиться.
Заявленный прогнозируемый рост впечатляет, но меньше, чем опубликованные цифры Alibaba касательно завершенного финансового года. За прошедший год компания увеличила выручку на 56%, продемонстрировав непрекращающийся рост голода к покупкам в интернете китайских пользователей.
С января 2017 года акции Alibaba выросли более чем на 60%. Китайский гигант смог опередить своего конкурента Tencent, который вырос в цене всего на 32%. Росту цены акций Alibaba с начала года способствовал целый ряд факторов:
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
- В начале года финансовое подразделение китайского гиганта взяло в кредит $ 3 миллиарда для того, чтобы скупать все проекты, занимающиеся финансовыми технологиями. Поглощение большого количества проектов позволит расширить географическую и клиентскую базу платежной системы Alipay.
- Компания решила расширить покрытие своей платежной системы Alipay и выйти на российский рынок. Благодаря таким действиям китайские туристы смогут расплачиваться в магазинах-партнерах.
- В конце мая Alibaba Group инвестировала $ 1 млрд в стартап по доставке еды Ele.me, чтобы начать активную кампанию по борьбе с конкурентом и завоевать доминирующее положение на рынке.
- И наконец-то, крупнейший в Китае гигант электронной коммерции заявил о проведении обратного выкупа акций на $ 6 млрд в течение двух последующих лет.