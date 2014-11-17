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Yahoo! Japan и The Venture Reality Fund объединяются для развития VR-технологий

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Yahoo! Japan и The Venture Reality Fund объединяются для развития VR-технологий

The Venture Reality Fund, глобальная венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в ранних стадиях финансирования в стартапы, занимающиеся вопросами дополненной, виртуальной и смешанной реальности, и Yahoo! Japan Corporation (Yahoo! Japan, TYO:4689) объединились для ускорения роста в отраслях дополненной и виртуальной реальностей.

В рамках партнерства The Venture Reality Fund предоставит Yahoo! Japan знания и опыт работы в секторе дополненной и виртуальной реальностей, а также ранний доступ к компаниям, работающим в этой области, что поможет стимулировать инвестиции Yahoo! Japan в эти стартапы и развивать бизнес в дальнейшем.

Инвестиционный портфель The Venture Reality Fund, в свою очередь, получит выгоду от того, что Yahoo! Japan предоставит свой опыт в области интернет-бизнеса и потребительского сегмента Японии.

Yahoo! Japan является медиакомпанией с более чем 90 миллионами ежедневных уникальных посещений на своих мобильных и онлайн-ресурсах в сфере электронной коммерции, рекламы и рич-медиа.


Под руководством Марко Демироза, соучредителя и генерального партнера, The VR Fund является одним из самых активных венчурных инвесторов в секторе дополненной и виртуальной реальностей и в портфолио компании входят стартапы на ранних стадиях развития, разрабатывающие контент, инфраструктуру, платформы и инструменты для более широкой глобальной экосистемы. Среди портфельных фирм можно отметить Vivid Vision, Immersv, The Rogeu Initiative, Owlchemy Labs, Virtualitics, Against Gravity, Eonite Perception и другие.

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Метки
венчурные компании, инвестиции, фонды
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