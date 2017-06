Hyip-Cruiser Hyip-Cruiser.com



Пол: Мужской Адрес: Интернет Инвестирую в: HYIP Регистрация: 20.11.2007 Сообщений: 56,991 Благодарностей: 5,675 УГ: 1 КП: 0.499 подарки награды

T-Bitbot - T-bitbot.com T-Bitbot - T-bitbot.com



Новый проект - 08.06.2017

Цитата: T-BitBot - это интерактивная программа-робот, которая увеличит Ваш депозит на 10% через 15 банковских дней. К примеру, вложив 100 USD, через 15 банковских дней Вам возвращается 110 USD. Для участия Вам нужно лишь установить Telegram и создать депозит.

Миссия T-BitBot - обеспечить Ваш постоянный достаток и финансовую свободу.

Ровно через 15 банковских дней Вы автоматически получаете свой депозит с процентами на тот счет, с которого было осуществлено пополнение. 10% через 15 банковских дней



Min/Max: $10 / $10000

Referral: 10% от суммы профита реферала

Withdrawal: Automatic

ЭПС: PM, PAYEER, AdwCash, BTC

Домен: NAMECHEAP INC., 29 may 2017 - 29 may 2018

Хостинг: Dancom Ltd

SSL: COMODO SSL COMODO CA Limited, valid: 2017-06-06 - 2018-06-06



Date : 06/08/2017 16:47

From/To Account : U14849580

Amount : -300.00

Currency : USD

Batch : 178644927

Memo : Shopping Cart Payment. Создание депозита, @hyipcruiser.

Payment ID : 36-59396ebe90c50



Регистрация



============================================== Новый проект - 08.06.2017Min/Max: $10 / $10000Referral: 10% от суммы профита рефералаWithdrawal: AutomaticЭПС: PM, PAYEER, AdwCash, BTCДомен: NAMECHEAP INC., 29 may 2017 - 29 may 2018Хостинг: Dancom LtdSSL: COMODO SSL COMODO CA Limited, valid: 2017-06-06 - 2018-06-06Date : 06/08/2017 16:47From/To Account : U14849580Amount : -300.00Currency : USDBatch : 178644927Memo : Shopping Cart Payment. Создание депозита, @hyipcruiser.Payment ID : 36-59396ebe90c50==============================================

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки, компенсации...



Isp.Plus - короткое имя портала № 1 для профессиональных инвесторов

MMGSTAT.com- New HYIPs, SSL, Whois, Alexa, Hosting, Monitors __________________