Стартап Cognata привлек $5 млн для ускорения тестирования беспилотных автомобилей

В 2016 году корпорация Rand заявила, что беспилотные автомобили должны быть испытаны на более чем 11 миллиардов миль, чтобы доказать, что они полностью безопасны. Согласно данному отчету, флоту из ста автомобилей, работающему круглосуточно, на это потребуется 500 лет. Это кажется маловероятным для реализации и очень непрактичным, поэтому такие компании, как Cognata, заполняют пробелы тестирования автономных транспортных средств с помощью виртуальных миль.
Необходимость быстрой проверки надежности беспилотного автотранспорта побудила Emerge Innovation Capital, Maniv Mobility и Airbus Ventures инвестировать $5 млн. в стартап Cognata. Система имитации беспилотного вождения Cognata использует искусственный интеллект, глубокое машинное обучение и компьютерное зрение для создания виртуальной среды для тестирования автомобилей без водителей. И для этого ей не требуется никаких дорог. Она имитирует данные, собранные датчиками автомобиля, когда он встречается с другими транспортными средствами и различными дорожными условиями.
Cognata воссоздает реальные города в 3D-среде, начав с Сан-Франциско, учитывая буквально каждое здание и дерево. Затем она объединяет такие данные, как модели дорожного трафика из разных городов, чтобы понять, как именно автомобили движутся и реагируют в каждом конкретном месте. ”Мы можем видеть разницу между Сан-Франциско, Бангалором и Лондоном “, – отметил генеральный директор компании Денни Атсмон. Третий уровень виртуального теста Cognata – это эмуляция около 40 различных датчиков, используемых автономными транспортными средствами, включая камеры, лидар-системы и GPS-модули. Это тестирование выполняется с применением специальных компьютеров, предоставленных автопроизводителями, в гораздо более безопасной среде, чем, например, улица, на которой вы проживаете.
”Поскольку все тесты выполняются с использованием облачной платформы Cognata, мы можем проехать миллионы миль буквально за несколько часов“, – сообщил Атсмон. ”Мы можем задействовать сотни тысяч экземпляров машин для запуска сотен тысяч различных сценариев, включая такие ситуации, как ложное срабатывание датчиков“.
До учреждения стартапа Cognata, Атсмон был директором компании ADAS и руководил машинным обучением в стартапе Harman – теперь входящем в Samsung и предоставляющем различным производителям подключенные автомобильные решения. Главная цель Атсмона после выхода из Harman заключалась в создании масштабируемого способа тестирования передовых беспилотных технологий за меньшее время и за меньшие деньги, чем развертывание флота автономных автомобилей на дороге. Кроме того, это намного безопаснее.
”Поскольку мы создаем виртуальные объекты, мы можем полностью воссоздать целые города – даже те города, где автономное вождение пока еще не разрешено“, – комментирует Атсмон. ”Мы можем успешно преодолеть эту временную преграду, чтобы данные города были полностью готовы к внедрению новых технологий, когда разрешат их использовать“.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/06/08/co...omous-testing/
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