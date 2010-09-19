Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,836 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Cognata привлек $5 млн для ускорения тестирования беспилотных автомобилей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:15
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,016
Благодарностей: 812
УГ: 3
КП: 0.170
подарки
Стартап Cognata привлек $5 млн для ускорения тестирования беспилотных автомобилей


В 2016 году корпорация Rand заявила, что беспилотные автомобили должны быть испытаны на более чем 11 миллиардов миль, чтобы доказать, что они полностью безопасны. Согласно данному отчету, флоту из ста автомобилей, работающему круглосуточно, на это потребуется 500 лет. Это кажется маловероятным для реализации и очень непрактичным, поэтому такие компании, как Cognata, заполняют пробелы тестирования автономных транспортных средств с помощью виртуальных миль.

Необходимость быстрой проверки надежности беспилотного автотранспорта побудила Emerge Innovation Capital, Maniv Mobility и Airbus Ventures инвестировать $5 млн. в стартап Cognata. Система имитации беспилотного вождения Cognata использует искусственный интеллект, глубокое машинное обучение и компьютерное зрение для создания виртуальной среды для тестирования автомобилей без водителей. И для этого ей не требуется никаких дорог. Она имитирует данные, собранные датчиками автомобиля, когда он встречается с другими транспортными средствами и различными дорожными условиями.

Cognata воссоздает реальные города в 3D-среде, начав с Сан-Франциско, учитывая буквально каждое здание и дерево. Затем она объединяет такие данные, как модели дорожного трафика из разных городов, чтобы понять, как именно автомобили движутся и реагируют в каждом конкретном месте. ”Мы можем видеть разницу между Сан-Франциско, Бангалором и Лондоном “, – отметил генеральный директор компании Денни Атсмон. Третий уровень виртуального теста Cognata – это эмуляция около 40 различных датчиков, используемых автономными транспортными средствами, включая камеры, лидар-системы и GPS-модули. Это тестирование выполняется с применением специальных компьютеров, предоставленных автопроизводителями, в гораздо более безопасной среде, чем, например, улица, на которой вы проживаете.


”Поскольку все тесты выполняются с использованием облачной платформы Cognata, мы можем проехать миллионы миль буквально за несколько часов“, – сообщил Атсмон. ”Мы можем задействовать сотни тысяч экземпляров машин для запуска сотен тысяч различных сценариев, включая такие ситуации, как ложное срабатывание датчиков“.

До учреждения стартапа Cognata, Атсмон был директором компании ADAS и руководил машинным обучением в стартапе Harman – теперь входящем в Samsung и предоставляющем различным производителям подключенные автомобильные решения. Главная цель Атсмона после выхода из Harman заключалась в создании масштабируемого способа тестирования передовых беспилотных технологий за меньшее время и за меньшие деньги, чем развертывание флота автономных автомобилей на дороге. Кроме того, это намного безопаснее.

”Поскольку мы создаем виртуальные объекты, мы можем полностью воссоздать целые города – даже те города, где автономное вождение пока еще не разрешено“, – комментирует Атсмон. ”Мы можем успешно преодолеть эту временную преграду, чтобы данные города были полностью готовы к внедрению новых технологий, когда разрешат их использовать“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/08/co...omous-testing/

https://text.ru/antiplagiat/593975b0669ab
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
DeepMap привлек $32 млн для создания дорожных карт для беспилотных автомобилей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.05.2017 04:34
Стартап Renovo, разрабатывающий софт для беспилотных автомобилей, привлек $10 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 01.05.2017 21:05
Ford инвестирует в стартап по разработке карт для беспилотных автомобилей lannna Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.07.2016 18:12
Стартап 3Scan привлек $14 млн для ускорения процесса открытия новых лекарств CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.07.2016 21:41
Стартап Zoox привлек $200 млн для разработки беспилотных автомобилей Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 6 01.07.2016 23:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ОАО АКБ Стелла-Банк - stella-bank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар monhyip
Bexorway Limited - bexor.biz
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
нужна помощь
От Vetal Belousov в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар dimidrolina
Самый легкий бонус! 0.03$ Оплата сразу.
От dimidrolina в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар barkanov
Налоговая канализация
От barkanov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dohodnadivane
finaktiv.biz - рефбек
От dohodnadivane в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
412,836
Тем
473,301
Сообщений
11,719,027

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube