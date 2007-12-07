Apple запретила бинарные опционы в приложениях App Store

Apple
только что опубликовала обновленное руководство по использованию приложений в App Store для iOS. Компания ввела серьезные изменения, которые повлияют на индустрию бинарных опционов в целом. Согласно обновленному документу, все приложения, которые «связаны с торговлей бинарными опционами, теперь запрещены на App Store
».
Вместо этого Apple рекомендует брокерам, их партнерам и провайдерам торговых сигналов перейти на веб-приложение. Данный шаг технологического гиганта подтверждает, что репутация у сегмента бинарных опционов выглядит не лучшим образом. И это плохая новость для брокеров, которые в этот сложный период всеми силами пытаются удержать существующих клиентов и привлечь новых на рынке, где регуляторы все сильнее закручивают гайки.
Финансовые регуляторы по всему миру прилагают усилия для разрешения проблем, возникших по вине деятельности брокеров бинарных опционов. Теперь, помимо жесткого настроя регулирующих органов, крупнейшая в мире компания по размеру рыночной капитализации присоединилась к хору голосов, жаждущих ограничить практики маркетинга, используемые брокерами, их филиалами, провайдерами сигналов и других участников индустрии бинарных опционов.
Полный запрет индустрии БО в приложениях App Store для iOS
стал следствием получения многочисленных жалоб от пользователей этих приложений. В последние месяцы внимание к этому продукту резко повысилось, и многие брокеры сейчас либо покидают рынок, либо существенно урезают свой бизнес.
Поскольку действия регуляторов оказались недостаточно эффективными, чтобы побороть мошенничество в сегменте бинарных опционов, компания решила взять ситуацию в свои руки и полностью исключила этот продукт из App Store в ответ на жалобы со стороны пользователей.
Действия Apple станут очередным ударом по индустрии в целом и брокерам, инвестирующим в разработку мобильных приложений, в частности.
Источник: ru.forexmagnates.com
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