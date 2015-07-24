Стартап MelodyVR, который порадовал меломанов, привлек £5 млн

Стартап музыкальной виртуальной реальности MelodyVR, с Великобритании, привлек £5 млн ($ 6,5 млн) в новом раунде финансирования, для глобального расширения своей деятельности.
MelodyVR позволяет поклонникам музыки виртуально наблюдать за своими любимыми артистами, играющих на живых концертах, попасть к ним в гримёрку, на репетиции и даже в студию во время записи треков. Пользователи могут просматривать концерты с «стороны сцены, глубоко в толпе», - говорится на веб-сайте компании. Технология компании может быть использована пользователями, которые имеют Oculus Rift или Google Daydream View.
Недавно MelodyVR подписал контракт с Warner и Universal на совместное создание и распространение контента VR с участием артистов компании.
«Так же, как MTV завоевала видео в 90-х годах, и Spotify предвидела музыкальное потребление в течение последнего десятилетия, цель MelodyVR - доставить новое поколение музыкального контента поклонникам», - сказал Энтони Матчет, генеральный директор MelodyVR: «За последние три года мы увидели, что количество пользователей VR увеличилось с менее чем 200 000 устройствами до более чем 6,5 млн единиц по всему миру, по оценкам исследований рынка, через три года, в потребительских руках будет более 225 миллионов устройств VR».
Он добавил: «Мы также будем инвестировать в дополнительные ресурсы и персонал на глобальной основе, чтобы привлечь еще больше лучших талантов к нам у Великобританию, а также у все офисы США (в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами и Нэшвилл), а также в другие эпицентры музыкальной индустрии, во всем мире».
Генеральный директор сказал, что новый капитал будет использоваться, чтобы «подпитывать глобальное расширение нашего бизнеса, привлекать больше исполнителей, больше партнеров и в свою очередь, больше потребителей».
Перевод специально для mmgp.ru