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Как заработать на акциях 4500%?
Несколько месяцев назад акции небольшой финансовой китайской компании Wins Finance Holdings (выступает гарантом по кредитам, торгуется на Nasdaq и входит в Russell 2000) выросли на 4 500%, затем об этих удивительных событиях сообщило агентство Bloomberg, и бумаги подешевели в 20 раз.
Но это не конец истории, так как в последние дни они взлетели на 1 000%, и никто не знает почему (в прошлый четверг капитализация компании составляла $400 млн, а вчера — уже $4 млрд).
После этого терпению Nasdaq пришел конец, и биржа приостановила торги этими чудесными активами, потребовав от компании больше информации о происходящем.
Агентство Bloomberg связалось с Дэвидом Рудником, представителем Wins Finance Holdings по связям с инвесторами, но он ничего внятного не сказал, сообщив, что: «Мы сами не знаем, что происходит…Я не знаю, кто обладает той информацией, которую требует Nasdaq». В феврале этого года он точно так же не смог рассказать о причинах первоначального ралли.
Источник: Forexpf.Ru