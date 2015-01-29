Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Crezy-Taxi.ru "Crezy-Taxi"

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,179
Благодарностей: 108
УГ: 6
КП: 0.049
Crezy-Taxi.ru "Crezy-Taxi"
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта 21.03.2017





О проекте:


Цитата:
CREZY-TAXI — это инвестиционная игра, играя в которую можно зарабатывать настоящие деньги.
Основный смысл игры - покупать автомобиль, перевозить пассажиров и получать за это реальные деньги!
можно все, просто надо двигаться в нужном направлении.
Об игре:

Автосалон
В этом магазине вы можете приобрести автомобили различной вместимости а также продать их. Каждый автомобиль перевозит людей, которые вам дают чеки,которые можно потом продать в разделе "Продажа чеков" и обменять на реальные деньги.
Каждый автомобиль перевозит за раз, свое количество человек, чем дороже она, тем больше она перевозит человек. Вы можете покупать любое их количество, автомобили не ломаются, не исчезают и будут приносить вам доход всегда.


Сбор чеков
Собирайте чеков с каждого человека которого вы перевезли, 1 человек = 1 чек. Ваши машины перевозят пассажиров каждые 10 минут. Билеты постоянно накапливаются, не обязательно собирать их каждые 10 мин. достаточно собрать их раз в месяц. Как вам удобнее.
Продажа Чеков
Этот раздел позволит вам обменять все ваши заработанные Чеки на серебро, которые можно обменять на реальные деньги.
Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 65% на счет для покупок и 35% на вывод.

10000 чеков = 100 игрового серебра = 1 рубль. * Серебро при продаже чеков распределяется между счетами в зависимости от вашего статуса в игре.

Реферальная программа:


Вы будете получать 5% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.


Платежные системы:


Payeer, MegaKassa


Мой вклад:


__________________
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