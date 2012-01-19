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Армия США предлагает $90 000 премии солдатам, решившим продлить контракт



Президент США Дональд Трамп не скрывает, что расходы на армию во время своего президентства он вряд ли будет сокращать. Соответственно, в связи с этим военное ведомство США уже было вынуждено заявить, что тем военнослужащим, которые будут и дальше продлевать свои контракты, Пентагон в обязательном порядке выплатит дополнительные бонусы (или премии) в размере до 90 000 долларов и это конечно, помимо основного вознаграждения за военную службу.



Такие неплохие даже для Америки суммы, будут выплачиваться тем, кто собирается прослужить в войсках еще не менее 4-х лет, т.е. за каждый год сверху основного, но уже завершившегося контракта военнослужащий дополнительно заработает в районе 22 500 долл. США и так будет продолжаться 4 года подряд, а может и более (по желанию).



Как пишет американское издание "



Кроме того, "Fox" напоминает, что Трамп уже какое-то время назад жаловался местным СМИ, что в прошлом году, при президенте Обаме, численность американских вооруженных сил была самой низкой начиная с 1940 года и поэтому он принял решение увеличить её до 540 000 человек.



Безусловно, Пентагон, впрочем, как и наверно любое иное военное ведомство в мире двумя руками только "за" эти решения Трампа и теперь генералы утверждают, только в этом году, одним только премий военнослужащие получат в 3 раза больше, чем в прошлом и касается как солдат, контракт у которых пока не завершен, так и солдат уже подписавших дополнительный контракт на 4 дополнительных года.



Сообщается, что чтобы выполнить решения Трампа нужно чтобы 9 000 нынешних военнослужащих продлили бы свои контракты на 4 года. По всей вероятности, получая такие дополнительные деньги, то найти желающих продлить свой контракт не составит особого труда.



В армии США на такие неплохие премиальные могут в первую очередь рассчитывать спецназовцы, криптологи, специалисты кибервойск и остальные специалисты владеющие особыми навыками. Также "Fox" напоминает, что по завершению службы, бывшие военные могут получить право на бесплатное обучение в ВУЗах и льготы при поиске работы.





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59395aec740e0 Президент США Дональд Трамп не скрывает, что расходы на армию во время своего президентства он вряд ли будет сокращать. Соответственно, в связи с этим военное ведомство США уже было вынуждено заявить, что тем военнослужащим, которые будут и дальше продлевать свои контракты, Пентагон в обязательном порядке выплатит дополнительные бонусы (или премии) в размере до 90 000 долларов и это конечно, помимо основного вознаграждения за военную службу.Такие неплохие даже для Америки суммы, будут выплачиваться тем, кто собирается прослужить в войсках еще не менее 4-х лет, т.е. за каждый год сверху основного, но уже завершившегося контракта военнослужащий дополнительно заработает в районе 22 500 долл. США и так будет продолжаться 4 года подряд, а может и более (по желанию).Как пишет американское издание " Fox ", сообщившее эту новость - это стало возможным после того, как Трамп в апреле с.г. официально объявил об увеличении бюджета Пентагона на 52 млрд. долл. США на 2018 финансовый год. Таким образом, и без того самый крупный в мире военный бюджет США подрастет к следующему году до 639 млрд долларов и как нетрудно подсчитать, только за одни сутки американская армия будет тратить на оборонные нужны страны более 1 млрд 700 млн бюджетных денег.Кроме того, "Fox" напоминает, что Трамп уже какое-то время назад жаловался местным СМИ, что в прошлом году, при президенте Обаме, численность американских вооруженных сил была самой низкой начиная с 1940 года и поэтому он принял решение увеличить её до 540 000 человек.Безусловно, Пентагон, впрочем, как и наверно любое иное военное ведомство в мире двумя руками только "за" эти решения Трампа и теперь генералы утверждают, только в этом году, одним только премий военнослужащие получат в 3 раза больше, чем в прошлом и касается как солдат, контракт у которых пока не завершен, так и солдат уже подписавших дополнительный контракт на 4 дополнительных года.Сообщается, что чтобы выполнить решения Трампа нужно чтобы 9 000 нынешних военнослужащих продлили бы свои контракты на 4 года. По всей вероятности, получая такие дополнительные деньги, то найти желающих продлить свой контракт не составит особого труда.В армии США на такие неплохие премиальные могут в первую очередь рассчитывать спецназовцы, криптологи, специалисты кибервойск и остальные специалисты владеющие особыми навыками. Также "Fox" напоминает, что по завершению службы, бывшие военные могут получить право на бесплатное обучение в ВУЗах и льготы при поиске работы.Специально для mmgp.ru

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