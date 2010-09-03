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Акции авиакомпаний впервые восстановили все потери после 11 сентября 2001 года

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Старый Сегодня, 18:08
#1
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Акции авиакомпаний впервые восстановили все потери после 11 сентября 2001 года
После теракта во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года, акции авиакомпаний сильно упали в цене. И только спустя почти 17 лет они вернулись на прежний уровень. Давайте рассмотрим ситуацию подробнее.

Индекс авиакомпании NYSE закрылся 10 сентября 2001 года на уровне $ 116,97, а при повторном открытии 17 сентября 2011 года индекс стоил $ 69,85. После этого в марте 2009 — индекс упал до отметки чуть выше $ 14. И только при закрытии торговой сессии в среду он стоил $ 118,11.

Два десятилетия скачек цены акций объясняется рядом факторов, которые позволили отрасли оправиться после ужасного теракта в 2001 году и проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. Вот что способствовало росту прибыли всей отрасли: снижение расходов на топливо, увеличение количества полетов, рост пассажиропотока до максимального, в настоящее время, уровня, а также влияние инфляции на цену билетов после многогодового снижения.



Кроме вышеперечисленных факторов, еще и акционеры улучшили отношение к авиакомпаниям за последнее время. Капитальные затраты на новые самолеты уменьшились, а компании увеличивают доходы с помощью различных способов для того, чтобы сохранять стабильную и высокую прибыль. Даже Уоререн Баффет, известный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway, в первом квартале 2017 года инвестировал во все крупные американские авиалинии. И это после того, как он считал авиационную сферу «плохим выбором» для капиталовложений в течение многих лет.

Перевод специально для mmgp.ru

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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:29
#2
Премиум
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Re: Акции авиакомпаний впервые восстановили все потери после 11 сентября 2001 года
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
И только спустя почти 17 лет они вернулись на прежний уровень.
Интересно, а на что они жили все эти 17 лет? Вроде бизнес не такой уж и плохой, но так долго восстанавливался, что даже удивительно
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