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Часы, купленные на имя Владимира Путина продаются на ауционе за $1 млн.

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#1
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Часы, купленные на имя Владимира Путина продаются на ауционе за $1 млн.


По мнению Bloomberg Владимир Путин считается отличным знатоком часов. В частности в его коллекции часов есть все, включая Blancpain Aqualung, который он носил во время подписания договора о присоединении Крыма к России и целый ряд других часов, которые по подсчетам журналистов стоят в шесть раз больше, чем его задекларированный годовой доход. И вот еще одни внушительные и дорогие часы из коллекции Путина выставлены на продажу на аукционе.



Выставленные на продажу часы это не что иное как Patek Philippe 5208P. 5208P являются одними из самых сложных часов, которые Patek Philippe когда либо создавал. Часы имеют минутный репетир, однокнопочный хронограф, и вечный календарь с моментальной сменой показателей. Это одни из самых впечатляющих наручных часов в мире, и также одни из самых дорогих—их стоимость примерно 980,000 CHF и они доступны только для топ-клиентов марки по предварительной заявке.



Согласно представленным на часы сопроводительным и гарантийным документам, данные часы были проданы господину Путину в London's Watches of Switzerland. Дата продажи не видна на документации. Однако допускается небольшая возможность, что кто-то заполнил сертификат на эти часы под именем Владимира Путина, так как нет никакого способа, чтобы подтвердить, как это было на самом деле и кому реально были проданы часы. Но это кажется маловероятным, так как представители Patek Philippe обязаны указывать настоящее имя покупателя в сопроводительных документах при продаже часов.



Однако, все возможно. Сейчас часы выставлены на сайте нового партнера Antiquorum на европейских аукционах Monaco Legends. Пока еще не произведена окончательная оценка данного лота. Предполагается, что часы будут выставлены для продажи в Монако в середине июля, когда полностью будут сформированы все лоты.




Специально для mmgp.ru
По материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...on-for-auction

http://www.monacolegendauctions.com/...tDetails/323/0

http://www.patek.com/ru/%D0%BC%D1%83...tion/5208P-001
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