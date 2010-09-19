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Addepar привлек $140 млн, чтобы помочь богатым людям управлять своими финансами



Стартап Addepar – ведущий поставщик услуг по сбору и мониторингу данных для финансовой индустрии, сегодня привлек колоссальную сумму инвестиций в размере 140 миллионов долларов.



Текущее финансирование стартапа, которое, вероятно, сделало его компанией-единорогом (исполнительный директор компании Эрик Пуарье пока не уточнил оценочную стоимость Addepar), будет использовано для продолжения расширения сервиса на международном уровне и стимулирования еще большего количества сделок, таких как приобретение AltX месяцем ранее.



Данный раунд возглавили венчурные компании Valor Equity Partners, 8VC и основатель QuantRes Харальд Макпайк. Текущие инвестиции стали возможными благодаря тому, что за полтора года своей деятельности стартап более чем удвоил финансовые активы под своим управлением (с 300 миллиардов долларов до 650 миллиардов долларов).







”Addepar теперь станет универсальной операционной системой для управления глобальными финансами“, – заявил Джо Лонсдейл – основатель Addepar, Palantir и 8VC. ”Стартап уже подключил большую часть экосистемы финансовых услуг к своей ведущей платформе, предназначенной для самых крупных владельцев финансовых активов и советников. Данная платформа собирает и накапливает данные из многочисленных источников и помогает применять их наиболее интуитивно понятными и эффективными способами“.



Вы можете рассматривать Addepar как эффективный финансовый инструмент, который позволяет управляющим крупными инвестиционными портфелями четко видеть, куда лучше инвестировать средства для получения максимальной прибыли.







Согласно отчету Wealth-X за 2016 год, люди с ультравысокими доходами держат примерно 30 триллионов долларов в активах по всему миру. Для сравнения, суверенные международные венчурные фонды держат в них лишь около 6,3 триллиона долларов.



Пуарье сообщил, что очень часто управляющие активами людей с высоким уровнем капитала имеют довольно ограниченную информацию обо всех финансовых ресурсах, которыми владеют эти миллионеры и миллиардеры.



Сервис Addepar позволяет людям понять всю картину целиком. Пуарье планирует донести эти инструменты до более широкой группы пенсионных фондов и фондов суверенного благосостояния, чтобы они могли принимать правильные решения о том, как лучше управлять деньгами пенсионеров, которыми они владеют.







”Именно по этой причине Антонио Грасиас, основатель, управляющий партнер и главный специалист по инвестициям, присоединился к компании Addepar“, – сообщил Пуарье.



Антонио Грасиас хорошо известен тем, что инвестирует в большинство компаний Илона Маска и является директором таких известных проектов, как Tesla Motors, Space Exploration Technologies и Marathon Pharmaceuticals.



”Идея общей универсальной платформы данных для мира финансовых услуг – это то, что Wall Street 10 лет назад даже и не мог себе представить“, – заявил Грасиас. ”Addepar не только четко представлял все это, но и добился его реализации, создав инновационный продукт для стремительно развивающегося рынка, который совершил революцию в методах управления финансами“.



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Все собранные данные и их последующий анализ будут доступными не только для Addepar. Для обеспечения того, чтобы инструменты компании могли охватить самую широкую аудиторию, Addepar открыла свои API и интегрировала собственный функционал для анализа и аналитики данных в такие продукты, как Salesforce, FolioDynamix, icapital Network, Citco Fund Services, RedBlack Software, Blas Portfolio, Quovo и многие другие.



”Мы создали довольно успешную стратегию развития собственного бизнеса, а также разработали уникальные продукты и технологии, чтобы обеспечить новый уровень инноваций в сфере финансовых услуг. Мы пришли всерьез и надолго!“, – заявил генеральный директор Addepar Эрик Пуарье.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/08/ad...h-their-money/



https://text.ru/antiplagiat/59394f3adcc09 Стартап Addepar – ведущий поставщик услуг по сбору и мониторингу данных для финансовой индустрии, сегодня привлек колоссальную сумму инвестиций в размере 140 миллионов долларов.Текущее финансирование стартапа, которое, вероятно, сделало его компанией-единорогом (исполнительный директор компании Эрик Пуарье пока не уточнил оценочную стоимость Addepar), будет использовано для продолжения расширения сервиса на международном уровне и стимулирования еще большего количества сделок, таких как приобретение AltX месяцем ранее.Данный раунд возглавили венчурные компании Valor Equity Partners, 8VC и основатель QuantRes Харальд Макпайк. Текущие инвестиции стали возможными благодаря тому, что за полтора года своей деятельности стартап более чем удвоил финансовые активы под своим управлением (с 300 миллиардов долларов до 650 миллиардов долларов).”Addepar теперь станет универсальной операционной системой для управления глобальными финансами“, – заявил Джо Лонсдейл – основатель Addepar, Palantir и 8VC. ”Стартап уже подключил большую часть экосистемы финансовых услуг к своей ведущей платформе, предназначенной для самых крупных владельцев финансовых активов и советников. Данная платформа собирает и накапливает данные из многочисленных источников и помогает применять их наиболее интуитивно понятными и эффективными способами“.Вы можете рассматривать Addepar как эффективный финансовый инструмент, который позволяет управляющим крупными инвестиционными портфелями четко видеть, куда лучше инвестировать средства для получения максимальной прибыли.Согласно отчету Wealth-X за 2016 год, люди с ультравысокими доходами держат примерно 30 триллионов долларов в активах по всему миру. Для сравнения, суверенные международные венчурные фонды держат в них лишь около 6,3 триллиона долларов.Пуарье сообщил, что очень часто управляющие активами людей с высоким уровнем капитала имеют довольно ограниченную информацию обо всех финансовых ресурсах, которыми владеют эти миллионеры и миллиардеры.Сервис Addepar позволяет людям понять всю картину целиком. Пуарье планирует донести эти инструменты до более широкой группы пенсионных фондов и фондов суверенного благосостояния, чтобы они могли принимать правильные решения о том, как лучше управлять деньгами пенсионеров, которыми они владеют.”Именно по этой причине Антонио Грасиас, основатель, управляющий партнер и главный специалист по инвестициям, присоединился к компании Addepar“, – сообщил Пуарье.Антонио Грасиас хорошо известен тем, что инвестирует в большинство компаний Илона Маска и является директором таких известных проектов, как Tesla Motors, Space Exploration Technologies и Marathon Pharmaceuticals.”Идея общей универсальной платформы данных для мира финансовых услуг – это то, что Wall Street 10 лет назад даже и не мог себе представить“, – заявил Грасиас. ”Addepar не только четко представлял все это, но и добился его реализации, создав инновационный продукт для стремительно развивающегося рынка, который совершил революцию в методах управления финансами“.Все собранные данные и их последующий анализ будут доступными не только для Addepar. Для обеспечения того, чтобы инструменты компании могли охватить самую широкую аудиторию, Addepar открыла свои API и интегрировала собственный функционал для анализа и аналитики данных в такие продукты, как Salesforce, FolioDynamix, icapital Network, Citco Fund Services, RedBlack Software, Blas Portfolio, Quovo и многие другие.”Мы создали довольно успешную стратегию развития собственного бизнеса, а также разработали уникальные продукты и технологии, чтобы обеспечить новый уровень инноваций в сфере финансовых услуг. Мы пришли всерьез и надолго!“, – заявил генеральный директор Addepar Эрик Пуарье.

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