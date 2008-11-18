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NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

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NASA отобрало 12 человек для полета на Марс


На конкурс было подано более 18 тысяч заявок.

Американское космическое агентство NASA завершило отбор кандидатов для подготовки полетов на Марс. В отобранную группу вошли 12 человек – пять женщин и семь мужчин, сообщается на сайте NASA.

"Вы – лучшие из нас. И вам предстоит совершить полеты за пределы Луны и, возможно, стать первыми, кто полетит на Марс", – заявил присутствовавший на церемонии вице-президент Майк Пенс.

Заявки на участие в конкурсе подали более 18 тысяч человек. Это американцы, имеющие степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, математики, военные пилоты.

Ожидается, что группа из 12 человек будет проходить подготовку на протяжении двухлет. После этго они будут участвовать в полетах на МКС, за пределы околоземной орбиты, за пределы Луны, а также осуществлять подготовку полетов на Марс.



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nasa, космос, луна, марс, мкс
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