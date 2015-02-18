Платформа misterb&b привлекла $8,5 млн для дальнейшего роста

Misterb&b, французский стартап работающий по типу Airbnb с 100 000 хостов в 135 странах, закрыл раунд финансирования серии A на сумму $8,5 млн, возглавляемый VC Project A и Ventech. С новым капиталом misterb&b планирует расширить свои операции и продолжить путь к тому, чтобы стать центральной платформой для гей-путешествий.
Идея открыть misterb&b была впервые задумана в 2013 году, когда основатель Мэттью Жюст имел негативный опыт во время поездки со своим партнером и не чувствовал себя желанным гостем. С тех пор он начал планировать создание платформы, где члены сообщества LGBTQA могут безопасно и комфортно путешествовать по доступной цене и связываться с единомышленниками. Misterb&b была официально основана в 2014 году. Цель состоит в том, чтобы сделать глобальную платформу LGBTQA для путешествий.
Мэттью Жюст объяснил: "В то время как условия использования краткосрочной аренды во всем мире улучшились, для гей-путешественников все также трудно чувствовать себя в безопасности. Мы с нетерпением ожидаем расширения наших услуг, поддерживаемых двумя сильными инвесторами, поэтому даже больше членов сообщества LGBTQA могут подключаться по всему миру, чувствовать себя в безопасности в любом месте, где они путешествуют."
Misterb&b - это ответ на требования к совместному туризму в быстро развивающейся нише гей-туризма, который, по оценкам, составляет 100 миллиардов долларов. Гей-рынок также является премиальным сегментом, путешествующим вдвое больше, чем другие путешественники.
Антон Вайтц, Генеральный партнер VC Project A, прокомментировал: "С большой самоотдачей и сильным видением основатели misterb&b создали впечатляющую платформу на очень привлекательном мировом рынке. Мы очень рады, что misterb&b станет первой компанией, которая вошла в число наших партнеров во Франции".
Перевод специально для mmgp.ru