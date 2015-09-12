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Немецкое социальное приложение Jodel привлекает €6 млн и планирует расширение в США

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Немецкое социальное приложение Jodel привлекает €6 млн и планирует расширение в США

Берлинское социальное приложение Jodel привлекает 6 миллионов евро от инвесторов из Силиконовой долины. Среди них: Адам Ди Анджело (первый технический директор Facebook и основатель Quora) и Floodgate Fund, при участии Global Founders Network и Atlantic Internet.

Пользователи Jodel могут публиковать сообщения в сети анонимно, и каждый, кто находится в радиусе 10 километров, может видеть сообщение. В компании заявляют, что в приложении публикуется около пяти миллионов сообщений в день, в основном в Германии и Скандинавии. До сих пор большинство пользователей - студенты, и это было известно благодаря распространению глупых шуток. Однако приложение может выполнять и более социальную функцию, например, пожертвование местному бездомному человеку.

С новым инвестиционным раундом Jodel будет продолжать расти и расширится на американский рынок.




Перевод специально для mmgp.ru
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