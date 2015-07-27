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Стартап кибербезопасности Minerva привлек $7,5 млн

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Стартап кибербезопасности Minerva привлек $7,5 млн

Израильская компания кибербезопасности Minerva сегодня объявила о привлечении $7,5 млн от Amplify Partners. Компания, которая разрабатывает решения для кибербезопасности заявила, что деньги будут использованы для расширения маркетинга и продаж и продолжения развития своей платформы. По данным компании, их платформа защищает предприятия, предотвращая передовые угрозы, способные уклониться от существующих методов безопасности.

Комментируя раунд финансирования, генеральный партнер Amplify Partners Майк Даубер заявил: "Мы очень рады поддержке Minerva, которая разработала уникальный подход к безопасности конечных пользователей. Благодаря этим инвестициям Minerva теперь готова переопределить способ безопасности предприятий, при одновременном значительном повышении эффективности инвестиций, уже сделанных в сфере безопасности."

Соучредитель и главный исполнительный директор Minerva Эдди Бобрицкий заявил: "Мы очень рады, что Amplify Partners выразили желание помочь Minerva стать передовой компанией безопасности конечных пользователей." Он добавляет: "Minerva разработала революционный продукт для защиты предприятий от самых опасных атак. Что общего у этих атак, так это то, что злоумышленники используют вредоносное ПО и вирусы. Большинство существующих продуктов на рынке могут только предотвращать атаку, идентифицируя ее после того, как заражение уже произошло. Minerva напротив, разработала технологию, защищенную международным патентом, которая позволяет предотвратить проникновение вредоносного ПО без какой-либо предыдущей информации. Эти инвестиции позволят нам продолжать разрабатывать решения, которые помогут предприятиям получать максимальную безопасность."

Основанная в 2014 году, Minerva насчитывает 30 сотрудников: 20 в Петах-Тикве и остальные в Нью-Йорке и Атланте. Бобрицкий основал компанию совместно с техническим директором Эрезом Брейманом и вице-президентом Омри Моялом. Компания принимала участие в конкурсе Cybox год назад, выиграв награду за самый инновационный стартап кибербезопасности. Компания также участвовала в конкурсе QPrize в сентябре прошлого года, проведенном Qualcomm Ventures, подразделением венчурного капитала Qualcomm и также заняла первое место.




Перевод специально для mmgp.ru
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