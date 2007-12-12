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Биржа долей ShareInStock.com предназначена для взаимодействия тех, у кого есть перспективные онлайн-проекты, с теми, кто желает в эти проекты инвестировать.
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Сегодня, 17:01
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Сегодня, 15:33
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#1
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Специалист
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Донецк, Украина
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 739
Благодарностей: 414
УГ: 2
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Новости?
Ув. Представитель, что-то мы заскучали с Вами совсем, вы какой-то эм... пассивный. Что новенького? Как ЮМГ поживает? Как остальные?
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Сегодня, 17:01
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