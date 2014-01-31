Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обещали новость две недели назад. Где новости?

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Старый Сегодня, 15:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 208
Благодарностей: 42
УГ: 2
КП: 0.082
Обещали новость две недели назад. Где новости?
Добрый день. Уже наверно 8 месяц пошёл , как биржа не работает. За это время можно ребенка родить.
Хотелось бы увидеть хотя бы лапшу на ушах.
Спасибо
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ellinets (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:34
#2
Специалист
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Донецк, Украина
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 739
Благодарностей: 414
УГ: 2
КП: 0.136
Re: Обещали новость две недели назад. Где новости?
ахах, у дураков мысли сходятся
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ellinets вне форума  
Старый Сегодня, 16:05
#3
Профессионал
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 1,380
Благодарностей: 883
УГ: 2
КП: 0.267
Re: Обещали новость две недели назад. Где новости?
Они только затирать посты умеют и удалять темы, а нести ответственность и отвечать за свои слова это не их конек.
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