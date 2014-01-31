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Биржа долей ShareInStock.com предназначена для взаимодействия тех, у кого есть перспективные онлайн-проекты, с теми, кто желает в эти проекты инвестировать.
При поддержке
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Сегодня, 17:01
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Сегодня, 15:31
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 208
Благодарностей: 42
УГ: 2
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Обещали новость две недели назад. Где новости?
Добрый день. Уже наверно 8 месяц пошёл , как биржа не работает. За это время можно ребенка родить.
Хотелось бы увидеть хотя бы лапшу на ушах.
Спасибо
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Сегодня, 15:34
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#2
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Специалист
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Донецк, Украина
Регистрация: 14.06.2015
Сообщений: 739
Благодарностей: 414
УГ: 2
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Re: Обещали новость две недели назад. Где новости?
ахах, у дураков мысли сходятся
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Сегодня, 16:05
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#3
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Профессионал
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 1,380
Благодарностей: 883
УГ: 2
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Re: Обещали новость две недели назад. Где новости?
Они только затирать посты умеют и удалять темы, а нести ответственность и отвечать за свои слова это не их конек.
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Alt-trade
- ДУ в криптовалюты. Рефбэк.
SIMEX
- инвестиции в реальный сектор экономики.
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Сегодня, 17:01
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