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MoneySmart привлёк $10млн в платформу,которая помогает принимать верные инвестрешения

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MoneySmart привлёк $10млн в платформу,которая помогает принимать верные инвестрешения


Сингапурский финансовый портал МаниСмарт ("MoneySmart"), который специализируется на личных финансах пользователей привлёк в последнем раунде финансирования серии "B" сумму в размере 10 млн долл. США и эти средства поступили от японского онлайн-провайдера в сфере электронной коммерции компании Kakaku.com Inc. Также в этом раунде финансирования приняли участие действующие инвесторы MoneySmart и это были такие венчурные компании как: SPH Media Fund и Golden Gate Ventures.

Сообщается, что проект MoneySmart направит полученное финансирование на расширение своего присутствия во всех районах Сингапура, на Индонезию, а также на экспансию на новые региональнее рынки. Для этой цели будут задействованы более мощные маркетинговые усилия, а кроме того штат компании пополнится новыми талантливыми специалистами, которые будут работать для улучшения самой онлайн-платформы, её контента и ещё будут развивать бизнес и маркетинг.

По словам г-на Генты Сугихары (Genta Sugihara), который является старшим корпоративным директором отдела корпоративного развития японской компании Kakaku Inc., между бизнес-моделями сервиса MoneySmart и компанией KakaKu в настоящий момент имеется четкое взаимодействие.

Он пояснил, что, как и проект MoneySmart, который помогает своим пользователям получать наилучшие рекомендации в области личных финансов, компания Kakaku также занимается улучшением финансовых возможностей пользователей их сервиса, давая им в руки необходимые инструменты. Например, их инструмент по сравнению цен помогает покупателям в Японии находить товары по лучшей цене.

Что интересно в японской компании Kakaku, так это то что она управляет множеством различных сервисов и каждый со своим собственным брендингом (господин Сугихара сказал, что некоторые пользователи их сервисов даже не понимают, что эти порталы принадлежат компании Kakaku). Эти бренды включают сайт Tabelog и он предоставляет обзор пользователей и рейтинг сайтов для ресторанов, а также Kinarino - это онлайн-медиа-портал про события в повседневной жизни.

Господин Сугихара заявил, что он был впечатлен способностью MoneySmart проникнуть как на развитые (это он имел в виду Сингапур), так и развивающиеся рынки этого региона (например, Индонезия).

И нынешнее партнерство с MoneySmart будет не просто финансовой поддержкой; по словам г-на Сугихары компания Kakaku теперь будет "торговать знаниями" в единой связке с этой командой. Конечной целью для компании Kakaku является то, что она хотела бы расширить своё присутствие в странах Юго-Восточной Азии. Однако, для этого ему нужно узнать о больше региональном рынке и о привычках пользователей и сервис MoneySmart станет хорошей отправной точкой для этого.

Основанная в 2009 году, компания MoneySmart начала свою деятельность с предоставления информации в Сингапуре о пакетах ипотечных кредитов. Сегодня у компании имеется уже 17 различных персональных своих информационных продуктов, включая кредитные карты, страхование, кредиты и банковские счета.

С 2015 года число пользователей этим сервисом увечилось на 40%. В настоящее время MoneySmart утверждает, что их сайт посещают в среднем 700 000 уникальных посетителей в месяц.

Что касается будущих проектов, то в интервью для онлайн-издания e27 директор этой компании г-н Наир (Nair) заявил, что "следующие несколько продуктов в их ассортименте будут сосредоточены вокруг инвестиций. Инвестиции - очень большая категория и надо отметить, что большинство людей застревает именно на них, потому что они не знают, как начать. Мы хотим создать решение, которое поможет людям понять, когда начать инвестировать и затем не упустить эти самые инвестиции".

"Мы, вероятно, скоро станем ресурсной платформой для людей, чтобы они через нас могли бы искать различные инвестиции. Ну а затем мы будем передавать их партнерам, которые смогут помочь осуществить lдля них такие инвестиции".

Он также уточнил, что будет работать 2 условия MoneySmart: первое - это контент-аспект, который обучит людей как начать инвестировать. И далее на их платформе уже будет уточняться профиль инвесторов и их аппетит к риску. Работа в этом направлении продолжается.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/593927b4ac31f
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