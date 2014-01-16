Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitHonest Limited - bithonest.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:39
#1
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 2,011
Благодарностей: 1,959
УГ: 1
КП: 0.024
BitHonest Limited - bithonest.biz
Я не админ и админа не знаю.

Старт: 08.06.2017



Легенда
Цитата:
BitHonest Limited это современная британская компания, которая находится в непрерывном процессе развития и профессионального роста на рынке компьютерных технологий, майнинга Bitcoin и финансовых инвестиций. Вне всяких сомнений, успех ультрасовременного и высоколиквидного бизнеса выделяют нашу компанию на фоне схожих инвестиционных решений, делая наше предложение более прибыльным и более безопасным. Стратегия развития, которую мы используем, позволяет приносить стабильную прибыль без риска для основных финансовых активов. Начиная с 2015 года, BitHonest Limited вовлечена в разработку и усовершенствование алгоритмов для майнинга Bitcoin, а также новых видов криптовалюты. На начальном этапе развития команда BitHonest выбрала вариант работы с привлеченным инвестиционным капиталом, это помогло реализовать несколько крупных проектов по закупке современного и сверхмощного аппаратного обеспечения.

Весной 2017 года менеджментом BitHonest Limited было принято решение про запуск интернациональной программы для инвесторов, - сегодня каждый желающий может стать нашим полноправным клиентом, инвестировать Bitcoin и получать гарантированную прибыль каждый час благодаря отличным финансовым показателям компании. Наличие собственного высокопроизводительного ASIC оборудования, штаб-квартиры, региональных представительств и команды профессиональных менеджеров позволяют генерировать Bitcoin круглосуточно, давать потрясающие финансовые результаты в виде почасовой прибыли! Мы сфокусированы на долгосрочной работе и рекомендуем всем пользоваться нашим инвестиционным сервисом.
Планы:
11% Ежедневно
Мин.: 0.001 BTC
Макс.: 20 BTC

12% Ежедневно
Мин.: 20.00000001 BTC
Макс.: 40 BTC

13% Ежедневно
Мин.: 40.00000001 BTC
Макс.: 60 BTC

15% Ежедневно
Мин.: 60.00000001 BTC
Макс.: 80 BTC

20% Ежедневно
Мин.: 80.00000001 BTC
Макс.: 100 BTC

30% Ежедневно
Мин.: 100.00000001 BTC
Макс.: 500 BTC

Скрипт - ГК (bithonest.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 5%-2%-1%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский и Китайский

Во всех планах деп включен в выплаты!


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой деп: 0.07 BTC
hash ead138f0c6271b12ae4347f4c3563b73899397cd52ebd51ce6 a066e530677ba9

Регистрация
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niko21ru на форуме  
Сказали спасибо:
rich21 (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:49
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 81
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BitHonest Limited - bithonest.biz
С час как зарегался там,ждал появления на форуме.И хочется и колется.Жду что спецы скажут.
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rich21 на форуме  
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