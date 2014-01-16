BitHonest Limited - bithonest.biz

BitHonest Limited это современная британская компания, которая находится в непрерывном процессе развития и профессионального роста на рынке компьютерных технологий, майнинга Bitcoin и финансовых инвестиций. Вне всяких сомнений, успех ультрасовременного и высоколиквидного бизнеса выделяют нашу компанию на фоне схожих инвестиционных решений, делая наше предложение более прибыльным и более безопасным. Стратегия развития, которую мы используем, позволяет приносить стабильную прибыль без риска для основных финансовых активов. Начиная с 2015 года, BitHonest Limited вовлечена в разработку и усовершенствование алгоритмов для майнинга Bitcoin, а также новых видов криптовалюты. На начальном этапе развития команда BitHonest выбрала вариант работы с привлеченным инвестиционным капиталом, это помогло реализовать несколько крупных проектов по закупке современного и сверхмощного аппаратного обеспечения.
Весной 2017 года менеджментом BitHonest Limited было принято решение про запуск интернациональной программы для инвесторов, - сегодня каждый желающий может стать нашим полноправным клиентом, инвестировать Bitcoin и получать гарантированную прибыль каждый час благодаря отличным финансовым показателям компании. Наличие собственного высокопроизводительного ASIC оборудования, штаб-квартиры, региональных представительств и команды профессиональных менеджеров позволяют генерировать Bitcoin круглосуточно, давать потрясающие финансовые результаты в виде почасовой прибыли! Мы сфокусированы на долгосрочной работе и рекомендуем всем пользоваться нашим инвестиционным сервисом.