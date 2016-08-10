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TouchPoints — браслеты для борьбы со стрессом

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Старый Сегодня, 13:25
#1
Любитель
 
Имя: Марк Никитин
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 25.02.2017
Сообщений: 218
Благодарностей: 44
УГ: 4
КП: 0.156
TouchPoints — браслеты для борьбы со стрессом
TouchPoints — браслеты, которые помогают владельцу бороться со стрессом. Устройства используют неинвазивную технологию стимуляции нервной системы Bilateral Alternating Stimulation Tactile, которая помогает успокоиться и восстановить её функционирование, а также повысить качество сна.
В комплекте TouchPoints идут два браслета, которые нужно надеть на руки. Управлять системой можно при помощи мобильного приложения, есть также версия TouchPoint Basic, которая не предполагает работу со смартфоном.
Сейчас компания проводит сбор средств на краудфандинговой площадке Indiegogo. Базовая версия TouchPoints без подключения к смартфону обойдется на Indiegogo в $99.

Сайт браслетов: https://thetouchpointsolution.com/

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