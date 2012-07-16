Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 13:22
#1
JK7
Интересующийся
 
Возраст: 31
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Unique picks
Приветствую.
Изначально в блоге на sports.ru давались матчи в практически максимальном объеме. Давались исходы, которые были выгодны букмекерам. После рубежа в 2000+ матчей был проведен анализ и количество матчей сократилось до 3-5 матчей в день(из них 1-2 матча дня)
Кому интересно - ссылка на матчи в максимальном объеме

После сокращения матчей прошел месяц.
Итоги за месяц можно посмотреть по - ссылке

Результаты на сегодняшний день:
Общая статистика:
Всего матчей: 167
Win: 78
Draw: 40
Lose: 49
Процент: 61.41%
Прибыль: +1622ед.
Прирост к начальному банку(550ед.): +295%
Оборот: 12602ед.
Чистый ROI: +12.87%


Матч дня:
Всего матчей: 47
Win: 24
Draw: 14
Lose: 9
Процент: 72.72%
Прибыль: +1080ед.
Прирост к начальному банку(250ед.): +432%
Оборот: 3597ед.
Чистый ROI: +30%
__________________
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JK7 на форуме  
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